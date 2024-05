La sinceridad total de Benjamín Vicuña sobre su soltería: "Es un lindo récord"

Embed

"Es un lindo récord", añadió. "¿Pero te visitan?", retrucó el periodista. "No....", expresó el artista. "¿Estás tirando mucho fueguito?", insistió el conductor. "No, ¿sabes que no? Porque hay unos inspectores de Instagram", contestó Vicuña, intentando salir airoso del tema.

"Lo tenés que hacer por privado... así no te descubrite", le dijo Rodrigo Lusscih. "¿No te descubren?", se sorprendió el galán.

Finalmente, el chileno se reconoció que le gustaría volver a enamorarse. "Tengo ganas de estar en pareja. Creo en la pareja. Creo que es una forma de acompañarse, de disfrutar la vida.... te potencia, te da vida. Pero bueno, todo en su momento", concluyó.

El desgarrador mensaje de Benjamín Vicuña el día que su hija Blanca hubiera cumplido 18 años

Benjamín Vicuña compartió un conmovedor mensaje desde su cuenta de Instagram el 15 de mayo, fecha en que su hija Blanca, quien murió en septiembre de 2012 a los 6 años, hubiera cumplido 18.

Blanca es la primera de los cuatro hijos que tuvo el actor chileno con Pampita, los tres hijos varones son Bautista, Beltrán y Benicio. Desde las redes, el artista compartió una foto de su hija y le dedicó emotivas palabras en esta fecha tan especial.

"Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no", comenzó Benjamín Vicuña su mensaje.

"Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron", continuó a corazón abierto.

benjamin vicuña posteo blanca y reaccion china suarez.jpg

Y comentó con mucho dolor: "No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron".

"Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza", reflejó movilizado Benjamín.

"Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena", siguió su desgarrador posteo.

"Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca", concluyó el actor su mensaje, que fue comentado por la China Suárez, su ex pareja, con un emoji de un corazón.