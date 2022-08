Se filtraron los verdaderos motivos de la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

benjamin-vicuña-separado.jpg Fue primicia de LAM (América TV) la sorpresiva separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

Mientras que su compañero Rodrigo Lussich habló de otra versión. “Del lado de ella lo que viene es que se querían un montón y que decidieron cortar, todo muy paz y amor”, deslizó. Pero fue Karina Iavícoli quien irrumpió con una tercera y explosiva versión sobre los motivos de la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

“Lo que a mí me cuentan es que para que esto quede bien, porque él es un caballero, a él no le molesta que corra la versión de que ella habría sido quien lo habría dejado”, lanzó enigmática la periodista. E inmediatamente arremetió asegurando: “Me dicen que en el último tiempo salía mucha información del riñón y que él no podía terminar de descubrir de dónde salía”. Frente a esta información políticamente correcta, uno de los conductores tradujo en criollo esas palabras: “¡Ah! Ella filtraba cosas”, disparó Pallares para que no queden dudas.

Cuando Benjamín Vicuña y Eli Sulichin enfrentaron un fuerte rumor de embarazo

Después de la separación de la China Suárez en agosto del año pasado, tras 5 años juntos y dos hijos, Benjamín Vicuña encontró contención cuatro meses más tarde en los brazos de Eli Sulihin, una amiga de su ex, Pampita.

El flechazo fue inmediato: se conocieron en el bautismo de Ana, la beba que tiene Pampita con Roberto García Moritán, y días más tarde se animaron a pasar unos días juntos en Punta del Este frente a los focos de todos los paparazzi.

vicuña.jpg El actor chilena y la relacionista pública estuvieron 8 meses en pareja. Pero en las últimas horas, la relación habría llegado a su fin.

Así, cultivaron un romance de bajo perfil, si bien la mujer de 33 años es relacionista pública y amiga de muchas famosas como Wanda Nara o Micaela Tinelli. Pero incluso lejos de los flashes tiene su perfil de Instagram privado desde siempre.

En tanto, hacia fines del mes de julio (hace apenas un mes atrás) cuando el actor chileno y la rubia celebraban 8 meses juntos, lo hicieron con un rumor que los sobrevoló: que podrían estar en la dulce espera de su primer hijo juntos. Rumor que rápidamente se desactivó. Y mucho más aún ahora que se inesperadamente se supo que el romance llegó a su fin.