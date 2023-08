La solicitud de amistad de Alex Caniggia a Javier Milei con un frase letal sobre su padre, El Pájaro

En un reciente posteo en Twitter, el mediático reiteró su apoyo a Javier Milei y aprovechó para lanzarle una palito a su padre, con quien está enfrentado desde hace mucho.

“El Peluca Javier Milei y yo tenemos que ser grandes amigos. Me siento muy identificado (con él) y pensamos igual, además los dos odiamos a nuestros progenitores”, expresó Alex y mencionó al candidato de La libertad avanza.

Las reacciones no se hicieron esperar. “¿Estás buscando un cargo? No necesitamos más ñoquis”, “Después de los 22 años deberías hacer la paz con tus viejos, aunque no te amigues”, “Nunca se te ocurrió pensar un poquito”, y “Tu viejo le hizo un gol a Brasil, vos sos un ‘barat'", fueron algunos de los comentarios que recibió el mediático.

image.png

El duro mensaje de Alex Caniggia contra Lali Espósito por haber criticado el triunfo de Javier Milei

Lali Espósito generó polémica el domingo desde las redes sociales luego de su mensaje a minutos de conocerse la victoria de Javier Milei con La LIbertad Avanza en las PASO 2023.

“Qué peligroso. Qué triste”, lanzó la cantante desde su cuenta de Twitter generando mucha polémica, apoyo y comentarios en contra, incluso de la colonia artística.

En este sentido, ante el revuelo que generó su postura política, Alex Caniggia salió con todo a cuestionar a la actriz y cantante por su mensaje contra Milei.

"Nadie es K gratarola manga de zurdos chorros hsdp", lanzó El Emperador desde su cuenta de Twitter, con un afiche donde decía que Lali había cobrado una importante suma de millones de pesos del Gobierno para dar un concierto en Neuquén.

Cabe recordar que Alex había celebrado el domingo el resultado de las elecciones y mostrado su total apoyo al economista y candidato a presidente.

“King is back motherfukers (El rey ha vuelto hijos de pu..) ¡Ahora síiii Argentina #highsociety #nobarats. Las ratas inmundas prepárense para laburar. HSDP. Viva la libertad carajo mierdaaaaaa”, lanzó el mediático a pura euforia.