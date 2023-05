La sorprendente confesión sexual de Alberto Martín: "Tuve relación con hombres, era muy travieso"

Embed

"¿Alguna larga que duró más de un año?", indagó Carmen. A lo que Alberto comentó después de que se dieran un pico: "Sí, claro".

Y reflexionó al respecto: "La juventud está en otra cosa. Hoy no es tan importante ni ser varón o ser mujer, hoy es importante lo que sentís, expresarlo".

Y dejó en claro que nunca ocultó esas relaciones: "Jamás lo oculté en ese momento. Yo vengo de un barrio de José León Suárez donde siempre fui un tipo muy libre. No me preocupé del resto qué pensaba ni nada".

"No sé si saben mis hijos pero si no lo saben lo intuyen, tienen un padre muy amplio. No me preocupa lo que piensen, es lo que siento. Con mi esposa (Marta) en su momento lo charlé", finalizó Alberto Martín.

El terrible audio de Fede Bal cansado de las preguntas de Carmen Barbieri sobre su salud: "¿Qué...?"

Carmen Barbieri sorprendió al aire en Mañanísima, Ciudad Magazine, al mostrar el audio que le envió Fede Bal, cansado de que le pregunte constantemente sobre su estado de salud.

La conductora contó que su hijo quería verla antes de hacer un viaje y ella le preguntó si estaba bien, lo que motivó la reacción de Fede que se escuchó en el audio.

"Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más. Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo", precisó el actor.

Y agregaba en la conversación con su madre: "Te puedo ver la semana que viene también, pero te extraño ¿Qué es lo que te pasa, mami? ¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami. Por Dios. ¿Qué pasa, mamá?".

A lo que Carmen Barbieri explicó entre risas tras exponer la charla desde su celular: "Me contestó hinchado las pelotas. Las madres me van a entender".

"Este chico es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses y lo veo poco. No es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy", explicó la conductora.

Y cerró: "Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz que tiene, no se siente bien, algo pasa. Me quiere ver sí o sí hoy".