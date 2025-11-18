La sorpresa del Corcho Rodríguez que hizo emocionar a Johnny Depp

image

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Rodríguez compartió en sus redes una foto de las muñecas de Depp, la suya y la del fotógrafo Horacio Heguy, todas luciendo pulseras metálicas con la frase “Stop making stupid people famous”. La imagen se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la noche.

Según explicó la curadora Julieta Ascar, el título de la muestra funciona como una brújula emocional: “La pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje. Se propone un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”. Esa misma idea aparece desarrollada por Rodríguez en un texto incluido en la exhibición, donde reflexiona: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo, hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje, ese viaje nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino, todos sabemos, termina (o comienza) con nuestra muerte, algo de lo que no tenemos duda de que va a ocurrir. Es por esto por lo que estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, eso que seguramente nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.

La lista de invitados incluyó a Verónica Lozano, Daniela Urzi, Gaby Álvarez, Guillermina Valdés, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Julieta Ortega, Lula Bertoldi, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Renata Schussheim y el arquitecto Carlos Ott, entre otros. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Rodríguez recordó a Teresa Anchorena, figura clave en su camino artístico. “Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina”, expresó.

Hacia el final de la noche, Rodríguez compartió otra imagen junto a Depp y escribió: “Thank you, my brother from another mother, for giving me support and inspiration. Familia Love & Respect (Gracias, mi hermano de otra madre, por darme apoyo e inspiración. Familia, amor y respeto)", un mensaje que resume el tono íntimo, afectivo y artístico de la velada.

¿Vero Lozano se enojó con Wanda Nara la foto con Johnny Depp?

Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa en Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó de inmediato en sus redes sociales. Ese gesto no solo captó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.

Según se vio en un video que comenzó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". De inmediato, el comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.

En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el escenario, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, aunque sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su exesposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.