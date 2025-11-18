La sorpresa del Corcho Rodríguez que hizo emocionar a Johnny Depp
Corcho Rodríguez organizó un evento especial para agasajar a su amigo, el actor de Hollwyood Johnny Depp. Las fotos del encuentro.
18 nov 2025, 17:00
La sorpresa del Corcho Rodríguez que hizo emocionar a Johnny Depp
Johnny Depp continúa disfrutando de su estadía en Buenos Aires y, lejos de las presentaciones oficiales y los flashes en La Bombonera, protagonizó un encuentro completamente distinto: una jornada artística e íntima en el atelier de Jorge “Corcho” Rodríguez. El empresario abrió por primera vez las puertas de su espacio creativo para compartir sus obras en un ambiente reducido y cargado de atmósfera personal.
En medio de la emoción por el evento, Rodríguez expresó su agradecimiento con palabras que marcaron el inicio de la velada. “Estoy muy agradecido con mi hermano Carlos Ott, que siempre me impulsa. Y muy agradecido con mi hermano de distinta madre, Johnny, que es un gran artista también, quien cada vez que nos vemos me inspira”, afirmó mientras colocaba una mano sobre el corazón, dejando en claro el estrecho vínculo que lo une al actor estadounidense.
La presentación se llevó a cabo en la galería Little Red Door, en Villa Crespo, donde se reunieron Depp, Verónica Lozano, referentes de la cultura y la moda, y un grupo muy reducido de amigos íntimos del anfitrión. Entre luces bajas, jazz improvisado, vino tinto y lienzos que combinaban una estética naïf punk, Rodríguez presentó su muestra “On the Road. Searching for Utopia”, curada por la artista visual Julieta Ascar. Allí sorprendió a todos revelando la fuerza emocional que sostiene cada una de sus piezas. Para él, compartir su obra públicamente significó un desafío profundo: “Una cosa es pintar y otra es colgar los cuadros y mostrarlos”, dijo. “Es como tocar música en tu casa o hacerlo en un escenario y vender tickets. Son barreras que uno, cualquier artista, tiene que pasar”.
Depp escuchó atento cada reflexión, copa en mano, asintiendo con complicidad. Poco antes del evento, Rodríguez había revelado que ambos habían pasado la tarde grabando música juntos, una escena que encaja perfectamente con el espíritu de búsqueda y movimiento que atraviesa toda la exposición.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Rodríguez compartió en sus redes una foto de las muñecas de Depp, la suya y la del fotógrafo Horacio Heguy, todas luciendo pulseras metálicas con la frase “Stop making stupid people famous”. La imagen se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la noche.
Según explicó la curadora Julieta Ascar, el título de la muestra funciona como una brújula emocional: “La pintura, la vida y el espacio narran un mismo viaje. Se propone un recorrido que avanza como un libro abierto, atravesando escenas que revelan el pulso inquieto del artista: siempre en movimiento, siempre en búsqueda”. Esa misma idea aparece desarrollada por Rodríguez en un texto incluido en la exhibición, donde reflexiona: “Toda mi vida la he pasado en el camino, en moto, en auto, girando con amigos y muchas veces solo, hoy todavía lo sigo haciendo todos los días. Todos estamos en un viaje, ese viaje nos sorprenderá con problemas, amores, traiciones, alegrías y tristeza. Ese camino, todos sabemos, termina (o comienza) con nuestra muerte, algo de lo que no tenemos duda de que va a ocurrir. Es por esto por lo que estamos obligados espiritualmente a buscar la utopía, eso que seguramente nunca alcanzaremos pero que nos mantiene despiertos, hambrientos y alocados”.
La lista de invitados incluyó a Verónica Lozano, Daniela Urzi, Gaby Álvarez, Guillermina Valdés, Concepción Blaquier, Nico Sorín, Julieta Ortega, Lula Bertoldi, Horacio Heguy, Corinne Ricard, Renata Schussheim y el arquitecto Carlos Ott, entre otros. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Rodríguez recordó a Teresa Anchorena, figura clave en su camino artístico. “Como saben no está más con nosotros, pero está acá adentro, fue quien me acompañó, me impulsó y fue como mi crítica mayor. Éramos muy amigos, muy cómplices, muy compinches, era una gran personalidad de la cultura argentina”, expresó.
Hacia el final de la noche, Rodríguez compartió otra imagen junto a Depp y escribió: “Thank you, my brother from another mother, for giving me support and inspiration. Familia Love & Respect (Gracias, mi hermano de otra madre, por darme apoyo e inspiración. Familia, amor y respeto)", un mensaje que resume el tono íntimo, afectivo y artístico de la velada.
¿Vero Lozano se enojó con Wanda Nara la foto con Johnny Depp?
Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa en Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó de inmediato en sus redes sociales. Ese gesto no solo captó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.
Según se vio en un video que comenzó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". De inmediato, el comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.
En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el escenario, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".
Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".
Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, aunque sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".
Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su exesposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.