La sorpresiva actitud de Fran Stoessel al hablar de su vínculo con Julieta Poggio

“Te relacionan con Julieta Poggio, no sé si querés decir algo”, quiso saber el cronista de América TV. Pero la respuesta de Francisco Stoessel fue concisa y concreta.

Siempre con una sonrisa y un tono más que cordial, el hijo del famoso director televisivo Alejandro Stoessel aseguró: “Con Juli tenemos una gran relación, pero alejadas de las cuestiones íntimas”.

Así, frente a la re pregunta del periodista queriendo saber si concretamente está solo sentimentalmente hablando, Fran volvió a asentir con un concluyente "Sí, sí".

La directa pregunta de Tini Stoessel que puso en aprietos al aire a su hermano Fran

Tini Stoessel estuvo como invitada al ciclo de streaming Rumis que conduce Zaira Nara desde Punta del Este y dejó varios títulos al hablar del inicio de su romance con el futbolista Rodrigo de Paul.

Lo cierto es que la cantante también estuvo acompañada en el estudio por su hermano Francisco Stoessel y la cantante Emilia Mernes. En un momento de la charla, Tini descolocó a su hermano con una inesperada pregunta al aire.

"¿No estás de novio?", le preguntó la cantante a su hermano. "No", respondió él contundente, ante algunos rumores que había surgido de romance con la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, en medio del silencio público de ambos evitando confirmar o negar la relación.

"¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", insistió Tini. Y Fran, con cara algo incómoda y sin revelar de quién se trataba, comentó: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

"Sí, lo vi enamorado, de una chica que le partió el corazón", apuntó Tini. A lo que Emilia observó: "Tenés pinta de ser como picaflor...". Y Fran Stoessel comentó entre risas y con su mirada hacia abajo: "No sé qué sería ser picaflor".