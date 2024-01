Picante gesto de Julieta Poggio al escuchar a Fran Stoessel negar la relación

"¿Todavía no? ¿Pero estás casi por ponerte de novio? ¿Cómo viene?", insistió la artista. Y Fran explicó: "Prefiero no apresurarme, que no me gane la ansiedad".

Luego de que se conociera este testimonio, Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame mostró el picante mensaje que soltó Julieta Poggio desde sus historias de Instagram y lo vinculó con este tema.

"Demasiado hermosa para ser un secreto y, si no te presume, más soltera reina. Qué nunca se te olvide", publicó la ex participante de Gran Hermano 2022 en sus historias.

Y ahí la panelista dio su opinión: "Ahora que vimos el stream de Fran, ¿no le encuentran más sentido a esta historia de Juli?". ¿Fue un mensaje a pura bronca y desilusión de Juli a Fran?

Tremenda declaración de Tini Stoessel al hablar de Rodrigo de Paul y Camila Homs: "Estoy harta"

El miércoles Tini Stoeseel estuvo como invitada junto a Emilia Mernes al programa de streaming conducido por Zaira Nara, Lizardo Ponce, Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre y Leandro Safir, Rumis.

En medio de la charla, la cantante se refirió a un tema muy polémico sobre su relación con Rodrigo De Paul, y es la posibilidad de haber sido una tercera discordia cuando el futbolista aún salía con Camila Homs.

Muy indignada con la situación, Tini quiso dejar en claro la situación de una por todas y sentenció: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede”.

"Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema, porque no tengo nada que ver", siguió y cerró: "No puedo opinar tranquila porque me van a tildar de algo que no soy”.