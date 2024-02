La sorpresiva confesión de Facundo Moyano sobre su presente sentimental tras la separación de Eva Bargiela

Así las cosas, fue el propio Moyano quien le preguntó a Barbieri si hablarían de la farándula durante la charla por lo que inmediatamente la conductora le preguntó "¿Vos estás solo? ¿Estás de novio?".

Eva Bargiela y Facundo Moyano.jpg

"Estoy separado. Creo que desde el 6 de agosto del año pasado" se apuró a contestar el ex de Bargiela, quien ya en noviembre pasado fue visto acompañado por una otra modelo. "¿Y estás solito?" insistió Carmen, frente a lo cual Facundo Moyano bromeó deslizando sutilmente para hablar de su actual estado sentimental: "Tengo una amiga que me dice 'estás soltero, no solo'".

Y acto seguido, tras la observación de Barbieri al sugerir "claro, nunca estás solo", Moyano hizo saber que detrás de cámaras lo acompañaba una señorita. "Se refiere a... Ahí está mi amiga Cami, y se ríe", confesó pícaro casi como queriendo hacer saber su presente amoroso.

Embed

Se conoció la primera imagen de Facundo Moyano en una cita junto a su novia modelo

A fines de noviembre pasado se supo que tras su polémica y abrupta separación de Eva Bargiela, Facundo Moyano ya estaba nuevamente en pareja, o al menos conociéndose, con una modelo de Formosa llamada Natalia Cometto.

“Ella sufrió violencia de género y estaba tan temerosa que se fue de país para no cruzarse a su ex. Se fue a vivir a Londres, hizo su carrera allá, y volvió a la Argentina. Ya se conocen hace un par de meses. Si bien a él se lo vio con otra después de separarse, esto ya estaba en ansas y ahora ya lo podemos confirmar", anunció Paula Varela en Socios del Espectáculo (El Trece).

Facundo Moyano

Tras la noticia, se filtró la primera imagen de Facundo y Natalia cenando juntos en el Palacio Duhau, lo cual despejo toda duda acerca de la veracidad de este vínculo.

La fotografía fue difundida por la cuenta @gossipeame, luego de un usuario compartiera la captura del momento. "La noticia: Facundo Moyano con Natalia Cometto, que les conté que estarían juntos", escribió Pochi, dueña de la cuenta.