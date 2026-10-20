La sorpresiva confesión de Guille Valdés en medio de la separación de Prandi y Ortega: "Volví a tener comunicación cuando..."

Fue entonces cuando Pepe Ochoa quiso saber si consideraba que desde el otro lado habían fogoneado las críticas en su contra, una situación que también se puso sobre la mesa al hablar de la polémica actual. La empresaria no dudó en confirmar esa percepción.

Además, dejó una frase contundente sobre el vínculo con la familia de su exmarido. “Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después. Eso ya te dice un montón”, lanzó.

Por último, Guillermina Valdés remarcó que siempre respetó los tiempos de los demás y que decidió concentrarse en sus hijos. Hoy, esa elección le permite sentir tranquilidad al considerar que los chicos no sufrieron durante aquella etapa tan compleja.

Cuál fue el descubrimiento de Guillermina Valdés sobre su papá que le despertó una profunda emoción

Días atrás, Guillermina Valdés compartió una conmovedora anécdota sobre su papá, Alejandro, y reveló un detalle que la emocionó profundamente. La actriz y modelo, que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Necochea, recordó la vocación de su padre y el amor que sentía por los animales.

“Mi viejo era el mejor veterinario de Necochea de perros pequeños y fue uno de los primeros en trabajar en la Cooperativa de Tandil ayudando a perritos de la calle, operando gratis y hasta armando el carrito cuando eran discapacitados. Un genio”, contó.

Pero hubo un dato que la sorprendió especialmente. Según le compartieron desde ese mismo lugar, algunas personas rezan por los perros enfermos invocando a su papá. “Me dicen que cuando algún perrito está mal, le rezan a San Valdés... ¡A San Valdés! Él no tenía nada de santo pero sí amaba a los animales. Me acordé de él y lo comparto”, expresó.

La vida de Alejandro estuvo marcada por experiencias difíciles. Fue padre por primera vez a los 17 años junto a Sandra, su novia de 15, y luego ambos se instalaron en Tandil, donde él comenzó a estudiar veterinaria mientras ella terminaba el colegio.

Cuando Guillermina tenía apenas dos años, la pareja sufrió la pérdida de su hijo Facundo, quien falleció de muerte súbita a los cuatro meses. Años después, el padre de la modelo murió a los 46 años por un cáncer de colon.

En una entrevista con Sebastián Soldano, la actriz recordó cómo esa pérdida cambió su manera de ver la vida: “Teníamos los pies muy parecidos y cuando vi los suyos muertos, fue como ver los míos. Ahí tomé la decisión de cuidarme. Fue un aprendizaje más y así se generó en mí otra conciencia respecto del quererse”.