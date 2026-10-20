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La sorpresiva confesión de Guille Valdés en medio de la separación de Prandi y Ortega: "Volví a tener comunicación cuando..."

Mientras crece la polémica por la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Guillermina Valdés habló en LAM sobre su experiencia personal tras separarse de Sebastián, otro de los hijos de Palito y Evangelina.

20 oct 2026, 09:27
La sorpresiva confesión de Guille Valdés en medio de la separación de Prandi y Ortega: Volví a tener comunicación cuando...

La sorpresiva confesión de Guille Valdés en medio de la separación de Prandi y Ortega: "Volví a tener comunicación cuando..."

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La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega hizo que Guillermina Valdés recordara uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La actriz, modelo y empresaria también atravesó una ruptura con un integrante de la familia Ortega, en medio de una fuerte polémica que marcó su historia y que, según reconoció, la hizo sufrir mucho.

En 2011, Guillermina Valdés puso fin a su matrimonio con Sebastián Ortega, después de más de diez años de relación. Un año más tarde, confirmó su vínculo sentimental con Marcelo Tinelli, una noticia que desató un verdadero escándalo, teniendo en cuenta la amistad que existía entre el productor y el empresario televisivo.

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Ahora, en una entrevista con LAM (América TV), la modelo se animó a hablar de aquella etapa y describió el dolor que atravesó. “La pasé muy mal. Hoy que mis hijos son mayores de edad puedo empezar a articular lo terrible que fue mi separación de Sebastián Ortega”, confesó durante un móvil en vivo.

Sin embargo, Guillermina evitó tomar partido en el actual conflicto que protagonizan Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En ese contexto, recordó que durante su propia separación circularon versiones que, según aseguró, no se correspondían con lo sucedido. “Escuché cosas que estaban lejos de la realidad. No me pude defender, así que fue muy difícil”, sostuvo con cautela.

Fue entonces cuando Pepe Ochoa quiso saber si consideraba que desde el otro lado habían fogoneado las críticas en su contra, una situación que también se puso sobre la mesa al hablar de la polémica actual. La empresaria no dudó en confirmar esa percepción.

Además, dejó una frase contundente sobre el vínculo con la familia de su exmarido. “Volví a tener comunicación con los Ortega cuando me separé de Marcelo, 10 años después. Eso ya te dice un montón”, lanzó.

Por último, Guillermina Valdés remarcó que siempre respetó los tiempos de los demás y que decidió concentrarse en sus hijos. Hoy, esa elección le permite sentir tranquilidad al considerar que los chicos no sufrieron durante aquella etapa tan compleja.

Cuál fue el descubrimiento de Guillermina Valdés sobre su papá que le despertó una profunda emoción

Días atrás, Guillermina Valdés compartió una conmovedora anécdota sobre su papá, Alejandro, y reveló un detalle que la emocionó profundamente. La actriz y modelo, que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Necochea, recordó la vocación de su padre y el amor que sentía por los animales.

“Mi viejo era el mejor veterinario de Necochea de perros pequeños y fue uno de los primeros en trabajar en la Cooperativa de Tandil ayudando a perritos de la calle, operando gratis y hasta armando el carrito cuando eran discapacitados. Un genio”, contó.

Pero hubo un dato que la sorprendió especialmente. Según le compartieron desde ese mismo lugar, algunas personas rezan por los perros enfermos invocando a su papá. “Me dicen que cuando algún perrito está mal, le rezan a San Valdés... ¡A San Valdés! Él no tenía nada de santo pero sí amaba a los animales. Me acordé de él y lo comparto”, expresó.

La vida de Alejandro estuvo marcada por experiencias difíciles. Fue padre por primera vez a los 17 años junto a Sandra, su novia de 15, y luego ambos se instalaron en Tandil, donde él comenzó a estudiar veterinaria mientras ella terminaba el colegio.

Cuando Guillermina tenía apenas dos años, la pareja sufrió la pérdida de su hijo Facundo, quien falleció de muerte súbita a los cuatro meses. Años después, el padre de la modelo murió a los 46 años por un cáncer de colon.

En una entrevista con Sebastián Soldano, la actriz recordó cómo esa pérdida cambió su manera de ver la vida: “Teníamos los pies muy parecidos y cuando vi los suyos muertos, fue como ver los míos. Ahí tomé la decisión de cuidarme. Fue un aprendizaje más y así se generó en mí otra conciencia respecto del quererse”.

     

 

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