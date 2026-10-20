La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: "Me hacía muy mal"

“Me duele mucho la verdad porque cuando lo internaron a mi papá yo me enteré por las noticias cuando estaba comiendo. Le escribí a sus custodios que no me respondían y antes sí lo hacían, curiosamente me pararon de responder de un día para el otro”, recordó.

"Le tuve que escribir hasta a Susana que es la señora de la hermana de mi papá que tampoco sabía mucho lo que estaba pasando. Entonces preferí evitarme problemas y no pensar tanto, no tenía nada que yo hacer, no podía manejar la situación”, expresó el joven.

El emotivo reencuentro de Máximo con su papá

Máximo Menem Bolocco recordó cuando a fines de 2018 le diagnosticaron un tumor cerebral al poco tiempo de ir a visitar a su padre de sorpresa y cuál fue su reacción al verlo.

“Yo fui a verlo en mayo de 2018 por sorpresa y en noviembre me diagnosticaron el tumor”, dijo a corazón abierto. Y dio detalles de aquel encuentro con su papá: “Entré por sorpres a la casa y no quiero contar detalles. Lo vi a él y fue increíble porque se puso hasta llorar", dijo.

El joven contó que elexpresidente no contaba con una vía de comunicación directa y que los custodios le dijeron que le escriba directamente a su hermana Zulemita Menem.

"Él no sabía por qué yo no había ido antes porque él no tenía ni un teléfono y todo dependía de su alrededor. Y su alrededor, justo ese año, los custodios pararon de responderme. Sus custodios me decían que le escribiera al número de Zulemita”, confesó.

Y cerró sobre ese quiebre definitivo conla famiia de su papá: “De ahí en adelante fue un cambio drástico y ahí todo se fue para abajo. Hay cosas que no tienen respuestas, no tiene solución y hay que afrontarlas nomás”.

Video: Desayuno Americano.