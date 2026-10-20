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La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: "Me hacía muy mal"

Máximo, hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menen, habló como nunca de la distancia con la familia paterna y cómo reaccionó el expresidente al verlo después de mucho tiempo.

20 oct 2026, 09:45
La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: Me hacía muy mal

La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: "Me hacía muy mal"

La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: Me hacía muy mal

La fuerte revelación de Máximo Menem Bolocco sobre el vínculo con la familia de su papá: "Me hacía muy mal"

Máximo Menem Bolocco habló a fondo para la televisión chilena sobre el vínculo con la familia de su padre Carlos Menem. El expresidente de Argentina falleció el 14 de febrero de 2021 a los 90 años y el joven reveló detalles de la distante relación que mantiene con la familia de su papá.

"Yo me siento mucho más Bolocco que Menem, obvio que me encantaría Bolocco antes pero mi apellido va a seguir siendo Menem", reconoció Máximo en charla con el canal Chile Visión.

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En ese sentido, el hijo de Cecilia y Carlos reconoció el distante vínculo con la familia de su padre y cómo eso lo afectó en lo personal: “Mi relación con los Menem nunca fue fácil, me hubiese encantado que fuese más fácil. Pero no quiero buscar excusas ni razones porque estoy cansado de eso, no se dio, no funcionó. O sea, a mí me hacía muy mal”.

En su relato, Máximo Menem Bolocco explicó que nadie le avisó de la internación de su papá y que al consultarles a sus custodios, con quien tenía diálogo, nunca le respondieron.

“Me duele mucho la verdad porque cuando lo internaron a mi papá yo me enteré por las noticias cuando estaba comiendo. Le escribí a sus custodios que no me respondían y antes sí lo hacían, curiosamente me pararon de responder de un día para el otro”, recordó.

"Le tuve que escribir hasta a Susana que es la señora de la hermana de mi papá que tampoco sabía mucho lo que estaba pasando. Entonces preferí evitarme problemas y no pensar tanto, no tenía nada que yo hacer, no podía manejar la situación”, expresó el joven.

El emotivo reencuentro de Máximo con su papá

Máximo Menem Bolocco recordó cuando a fines de 2018 le diagnosticaron un tumor cerebral al poco tiempo de ir a visitar a su padre de sorpresa y cuál fue su reacción al verlo.

“Yo fui a verlo en mayo de 2018 por sorpresa y en noviembre me diagnosticaron el tumor”, dijo a corazón abierto. Y dio detalles de aquel encuentro con su papá: “Entré por sorpres a la casa y no quiero contar detalles. Lo vi a él y fue increíble porque se puso hasta llorar", dijo.

El joven contó que elexpresidente no contaba con una vía de comunicación directa y que los custodios le dijeron que le escriba directamente a su hermana Zulemita Menem.

"Él no sabía por qué yo no había ido antes porque él no tenía ni un teléfono y todo dependía de su alrededor. Y su alrededor, justo ese año, los custodios pararon de responderme. Sus custodios me decían que le escribiera al número de Zulemita”, confesó.

Y cerró sobre ese quiebre definitivo conla famiia de su papá: “De ahí en adelante fue un cambio drástico y ahí todo se fue para abajo. Hay cosas que no tienen respuestas, no tiene solución y hay que afrontarlas nomás”.

Video: Desayuno Americano.

     

 

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