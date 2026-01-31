Sabrina Rojas sorprendió con un fuerte pronóstico tras la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro

Ya sobre el cierre, la conductora volvió a insistir con su teoría y se animó incluso a poner plazos. “Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’”, repitió, antes de trazar un escenario posible según cómo se perciba la actriz a sí misma dentro de la relación. “Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero si ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, sentenció, fiel a su estilo frontal y sin eufemismos.

Mientras tanto, la separación de Siciliani y Castro sigue dando que hablar y, como suele ocurrir en estos casos, las opiniones se multiplican. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a responder, pero el pronóstico ya está hecho y el reloj empezó a correr.

Sabrina Rojas - creo que van a volver - captura SQP

Cuál es el fuerte dato que reveló Sabrina Rojas sobre lo que vio entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él salía con Flor Vigna

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue sumando capítulos y, lejos de apagarse, el tema volvió a encenderse con una declaración que nadie esperaba. Esta vez, quien rompió el silencio fue Sabrina Rojas, que reveló un dato fuerte sobre lo que, según su mirada, ocurrió entre el actor y la actriz cuando él todavía estaba en pareja con Flor Vigna.

El tema se abordó este viernes en SQP (América TV), donde el panel debatía sobre los rumores que rodean a la expareja. En ese contexto, Sabrina fue consultada de manera directa sobre una versión que circula desde hace tiempo: si Luciano Castro había engañado a Flor Vigna con Griselda Siciliani. Sin rodeos, la respuesta sorprendió a todos. “Sí”, lanzó, y de inmediato pidió la palabra para explicar qué fue lo que vivió y vio en ese momento.

Según relató, todo ocurrió mientras ella estaba trabajando en Carlos Paz. “Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, detalló, ubicando temporalmente la situación y dejando en claro que su relato se basa en una experiencia personal.

Sabrina contó que hubo un episodio puntual que le encendió todas las alarmas y que, con el paso del tiempo, cobró aún más sentido. “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’”, recordó, dejando entrever que, para ella, el panorama era claro desde aquel entonces.

A pesar de lo que interpretó y de lo que asegura haber sabido, Rojas remarcó que nunca intervino ni habló con ninguno de los involucrados. “Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto”, aclaró, subrayando que eligió el silencio en ese momento, aunque internamente comprendía lo que estaba sucediendo.

Hacia el final de su relato, la actriz volvió a impactar con una frase que no pasó desapercibida y que terminó de sellar su postura sobre aquella etapa. “Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”, lanzó, generando un fuerte revuelo en el estudio.

Las declaraciones de Sabrina Rojas no solo reavivaron viejas versiones, sino que también sumaron una mirada directa y sin filtro sobre una historia que sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo y que, al parecer, todavía tiene más tela para cortar.