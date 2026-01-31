Sabrina Rojas sorprendió con un fuerte pronóstico tras la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro
La conductora se refirió sin filtros al final de la relación, puso la lupa sobre la personalidad de su ex y sorprendió con una predicción directa sobre el futuro sentimental de Luciano Castro y Griselda Siciliani. Aquí, la palabra de Sabrina Rojas.
La reciente y escandalosa ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa siendo uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo y sigue sumando voces, interpretaciones y pronósticos en la televisión. En esta oportunidad, quien decidió opinar abiertamente fue Sabrina Rojas -ex del actor y madre de sus dos hijos más chicos- que no esquivó el tema y se animó a hacer una predicción tajante en pleno aire de Sálvese Quien Pueda (América TV).
Todo se dio luego de que el programa compartiera un informe con información aportada por Paula Varela, quien había asegurado en Intrusos que la separación es real y que la decisión habría partido de Siciliani. A partir de ese dato, Rojas no dudó en tomar la palabra y marcar su postura con total seguridad.“Para mí, van a volver”, lanzó de entrada, sin rodeos, apenas comenzó el debate en el estudio.
Lejos de quedarse solo con esa frase, la conductora —que actualmente reemplaza a Yanina Latorre, ausente por vacaciones— fue más allá y analizó el vínculo entre el actor y la actriz, poniendo el foco especialmente en la personalidad de Castro cuando atraviesa crisis sentimentales. “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”, afirmó, convencida de que el actor no se da por vencido fácilmente cuando se trata de relaciones importantes en su vida.
En ese contexto, Sabrina también se detuvo en uno de los puntos que más ruido generó alrededor de la ruptura: la supuesta incomodidad de Griselda con la exposición mediática. Sobre ese argumento, Rojas fue clara y marcó una diferencia entre los motivos que circularon. “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”, expresó, cuestionando esa explicación.
Ya sobre el cierre, la conductora volvió a insistir con su teoría y se animó incluso a poner plazos. “Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’”, repitió, antes de trazar un escenario posible según cómo se perciba la actriz a sí misma dentro de la relación. “Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero si ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, sentenció, fiel a su estilo frontal y sin eufemismos.
Mientras tanto, la separación de Siciliani y Castro sigue dando que hablar y, como suele ocurrir en estos casos, las opiniones se multiplican. Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a responder, pero el pronóstico ya está hecho y el reloj empezó a correr.
Cuál es el fuerte dato que reveló Sabrina Rojas sobre lo que vio entre Griselda Siciliani y Luciano Castro mientras él salía con Flor Vigna
La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue sumando capítulos y, lejos de apagarse, el tema volvió a encenderse con una declaración que nadie esperaba. Esta vez, quien rompió el silencio fue Sabrina Rojas, que reveló un dato fuerte sobre lo que, según su mirada, ocurrió entre el actor y la actriz cuando él todavía estaba en pareja con Flor Vigna.
El tema se abordó este viernes en SQP (América TV), donde el panel debatía sobre los rumores que rodean a la expareja. En ese contexto, Sabrina fue consultada de manera directa sobre una versión que circula desde hace tiempo: si Luciano Castro había engañado a Flor Vigna con Griselda Siciliani. Sin rodeos, la respuesta sorprendió a todos. “Sí”, lanzó, y de inmediato pidió la palabra para explicar qué fue lo que vivió y vio en ese momento.
Según relató, todo ocurrió mientras ella estaba trabajando en Carlos Paz. “Les digo algo. Yo estaba en Carlos Paz haciendo temporada. Lu estaba de novio con Flor y estaba haciendo teatro con una amiga de Griselda”, detalló, ubicando temporalmente la situación y dejando en claro que su relato se basa en una experiencia personal.
Sabrina contó que hubo un episodio puntual que le encendió todas las alarmas y que, con el paso del tiempo, cobró aún más sentido. “Veo que llega Griselda a Mar del Plata. Y yo toda la historia ya la sabía. Lo viví y dije: ‘ay, pobre Flor’”, recordó, dejando entrever que, para ella, el panorama era claro desde aquel entonces.
A pesar de lo que interpretó y de lo que asegura haber sabido, Rojas remarcó que nunca intervino ni habló con ninguno de los involucrados. “Yo siempre callada, nunca dije nada, por supuesto”, aclaró, subrayando que eligió el silencio en ese momento, aunque internamente comprendía lo que estaba sucediendo.
Hacia el final de su relato, la actriz volvió a impactar con una frase que no pasó desapercibida y que terminó de sellar su postura sobre aquella etapa. “Pasaron dos, tres minutos y cuando vi que (Griselda) estaba en Mar del Plata dije: ‘ay, Flor, lo que te espera, mami’”, lanzó, generando un fuerte revuelo en el estudio.
Las declaraciones de Sabrina Rojas no solo reavivaron viejas versiones, sino que también sumaron una mirada directa y sin filtro sobre una historia que sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo y que, al parecer, todavía tiene más tela para cortar.