La sorpresiva confesión de la mujer de Aníbal Lotocki tras leer el libro de Silvina Luna

“Estamos mal, ¿qué te voy a decir?... A parte creo que nadie se merece lo que nosotros, me refiero a esto, a la persecución, a las amenazas. Porque esto no está bien. Él siempre se presentó donde se tuvo que presentar. Siempre declaró, siempre habló, siempre estuvo a derecho. Siempre hizo todo lo que tenía que hacer lo que la ley dice”, dijo en defensa del médico.

Embed

La esposa de Aníbal Lotocki habló de Silvina Luna

“Me parece muy injusto todo esto y con esto no digo que no me duela en el alma lo que le pasó a Silvina, porque me duele en el alma”, se sinceró y se mostró comprensiva con lo que está atravesando Ezequiel, el hermano de la modelo.

“Me duele, a Ezequiel no lo conozco. Te soy sincera, no lo conozco pero el dolor de Ezequiel, yo sé lo que es perder a una hermana. Perdí hace un año, y la gente festeja que yo haya perdido a un ser querido. La gente está, hay una locura social muy grande”, añadió.

“Y realmente pienso en Ezequiel desde ese lugar, el hecho de perder a una hermana y me duele mucho. Ojalá algún día en qué momento y en qué situación pueda realmente sentarme con él”, remarcó sobre su voluntad de encontrarse con el hermano de Silvina Luna.

“Realmente pienso mucho en él y sé que ha quedado solo claramente. Leí el libro de Silvina. Me sensibiliza mucho. No lo terminé de leer todavía, igual”, sostuvo.

“Destaco las similitudes de lo que le sucedió a la madre con lo que le sucedió a ella. ¿Ustedes no lo leyeron? Bueno, léanlo”, resaltó sobre la conclusión que sacó por lo que lleva leído del texto que escribió Silvina, hace unos años.

“Acá pasa frecuentemente a la noche, pasa mucha gente que grita cosas que baja la ventana y dice ‘asesino, hijo de…’. Los gritos no me asustan pero no me siento cómoda viviendo. Por lo pronto no lo tenemos pensado (mudarnos), he visto una foto que sacaron de una casa”, explicó y detalló.

“Los equipos de él se los alquiló a otros médicos, he vendido uno y con eso, nos estamos manteniendo”, contó y dio precisiones sobre lo que hacen con su tiempo, mientras permanecen encerrados en su casa: “Estudiamos. Él estudia y yo también estudio. Estudiamos, leemos”, indicó y ante la consulta sobre el tema al que están dedicando su tiempo, reveló que están estudiando “psicoanálisis”.