La sorpresiva frase de Camila Homs sobre sus celos hacia Rodrigo de Paul

“La verdad es que soy un poco tóxica, y una línea muy fina entre los celos y lo tóxico”, explicó la mamá de Francesca y Bautista, y se sinceró "es mi personalidad”.

Embed

Cuando Pallares le peguntó sobre los rumores de una posible reconciliación con el mediocampista de la Selección Nacional, en pareja con Tini Stoessel, Camila fue contundente.

"No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe que va a pasar el día de mañana, pero estoy muy bien. Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”, aseguró y dijo a habla a diario con Rodrigo ya que "hay hijos de por medio”.

image.png

La llamativa frase de Camila Homs sobre Tini Stoessel tras el traspié de Rodrigo de Paul con la Selección

Tini Stoessel recibió duras críticas en las redes sociales tras la derrota de la Selección en el partido ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022. La estrella del pop fue tildada de "mufa" por su relación con Rodrigo de Paul, figura del plantel de Lionel Scaloni.

En una nota con Intrusos (América TV), la ex del jugador, la modelo Camila Homs, sorprendió con sus declaraciones sobre el primer enfrentamiento del equipo nacional por la Copa del Mundo.

Embed

"Ella no tiene nada que ver en nada", afirmó la rubia, en referencia a la actual pareja de Rodrigo de Paul. "Los chicos dieron lo mejor, como siempre", remarcó.

Homs se mostró tranquila y destacó que la Selección todavía tiene por delante otra chance para clasificarse a la siguiente etapa. "El próximo partido seguramente les va a ir mucho mejor", señaló.

Por último, la modelo se refirió a su relación con el empresario Carlos Benvenuto. "Estamos muy bien. Es un potro", cerró.