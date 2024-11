La sorpresiva nueva baja que golpea al programa de Georgina Barbarossa: "Gracias por todo"

Lio Pecoraro.jfif

Así, el que acaba de anunciar a través de sus redes sociales su salida indeclinable del ciclo de Telefe es Lío Pecoraro, quien aprovechó para agradecer el apoyo de la audiencia.

"Gente querida les quiero contar YO mismo que acabo de terminar mi participación en el ciclo A la Barbarossa. Una etapa de mucho aprendizaje. Nos seguimos viendo en El Runrun. Gracias a todos!!!", escribió Lío en su cuenta de X de manera escueta sin especificar los motivos de su renuncia, pero sin dejar abierta posibilidad alguna de regresar al magazine.

TW Lio Pecoraro - renuncia A la Barbarossa.jpg

Yanina Latorre trató de sucia a Nancy Pazos y reveló una dura interna en A la Barbarossa

En medio de la polémica entre Yuyito González y Yanina Latorre, la periodista Nancy Pazos decidió cuestionar a la angelita por sus palabras e hizo un feroz descargo en A la Barbarossa (Telefe). “Usa la bandera del feminismo para decirle al resto lo que no tiene que hacer”, deslizó.

Como era de esperarse, sus declaraciones llegaron a oídos de Yanina, quien se tomó unos minutos en LAM (América) para responderle y fue lapidaria.

“Está inútil impresentable me compara con la dictadura. A ver, vamos a ordenarnos, Nancy Pazos. En ningún momento bajé línea feminista, y si ser feminista es ser lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo”, comenzó.

Luego, subió la apuesta y disparó: “Ninguneas a todo el mundo, maltratas locutoras, productoras, te crees Lanata y no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generas quilombo. A Noelia Antonelli la enloqueciste, la subestimaste, la trataste de periodista de TikTok. Ella tuvo un bebé, volvió a trabajar y terminó pidiendo una licencia porque lo único que hace es dejar al hijo en la casa para ir a trabajar y que una basura como vos, la ningunee, la destrate y le falte el respeto todo el tiempo”.

"¿Vos me venís a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes, de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro. Enloqueciste a Analía con el marido cuando trabajabas acá, Nequi Galotti con el marido y lo trataste de dictador. ¿Sabes por qué trabajas? Porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta, te acaban de rajar de la Mega y estás diciendo que es reestructuración”, sostuvo.

Como si eso fuera poco, insinuó: “Si fueras tan grosa y tan Lanata, ¿por qué ponen a conducir a Robertito cuando se queda varada en Chaco Georgina Barbarossa. Sos tan basura, que cómo conduce él y lo crees menos que vos, ese día llamas puteas productores y no vas”.

"¿Vos hablas de mi? ¿Sabes el equipo que hay acá? El equipo de laburo que tengo de radio, todos me piden trabajar conmigo y no me dejan mentir mis compañeras, ¿sabes la gente como me quiere en la calle?", comparó.

A su vez, hizo una fuerte revelación y comentó: "Sos repulsiva, además de sucia, porque dejas la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines. Te odian las vestuaristas, sos mala leche y mala compañera. A mí no me des clases de moral”.