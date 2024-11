Qué panelista de Georgina Barbarossa se baja del programa: "Todo se acomoda"

Embed

En tanto, en las últimas horas fue la propia Antonelli quien a través de sus redes sociales hizo saber que extenderá un tiempo más su licencia por el mismo motivo: seguir dedicándose ciento por ciento a su pequeño hijo.

"Para todos los que me preguntan por qué no estoy en A la Barbarossa, les cuento que me pedí un tiempito más para disfrutar a pleno de estos doble rollos", explicó Noe desde sus Instagram Stories junto a una foto de las piernitas de Salvador.

Al tiempo que una siguiente historia virtual, confió también: "De paso veo si logro bajar los 6 kilos. (Los 6 kilos que me sobraron del embarazo)".

Mientras que en una tercera agregó: "Y disfrutar de la naturaleza, los jacarandás, el lago y los aviones. A veces, si tenemos la posibilidad de hacerle caso a nuestro instinto, aunque en algunos casos eso implique temer las consecuencias, después, con buenos hábitos y el corazón pleno, todo se acomoda".

La emoción de Noe Antonelli al presentar a su hijo Salvador en televisión: "Qué lindo sos"

A fines de junio, la periodista Noelia Antonelli fue mamá por segunda vez con el nacimiento de Salvador, fruto de su amor con Juan Funes Szelagowski, con quien está en pareja hace dos años.

Lo cierto es a mediados de agosto pasado, la panelista presentó a su hijo de un mes y medio en televisión y causó la ternura de Georgina Barbarossa y todo su equipo.

"Hola Salvador, ay qué lindo sos. Teníamos unas ganas de que estuvieses acá con nosotros", le decía emocionada la conductora al pequeño mientras estaba despierto en los brazos de su mamá.

"Estás apareciendo en cámara por primera vez", decía Noe. Y agregó: "Están todos callados, lo que has logrado. Es re tranqui. No se parece en nada en mí, vieron".

Sobre el parto, la periodista contó: "Fue cesárea programada que se adelantó pero la verdad fue espectacular. Con la anestesia me sentí fenómeno. Me fui de acá a las 12 y a las 5.30 nació".

"Guardé la primicia, sabía que estabas embarazada, no le dije a nadie", le dijo Georgina a su compañera en A la Barbarossa. Cabe recordar que Noe Antonelli es madre también de Juana, hija que tiene con su ex pareja, el también periodista Federico Seeber.