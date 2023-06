La sorpresiva reacción de Daniel Osvaldo ante la terminante respuesta de Gianinna Maradona a Jimena Barón

Lo cierto es que quien también se metió en la polémica entre ambas fue el propio Osvaldo, quien luego del contundente mensaje de su novia en las redes, dejó su postura sobre el tema.

daniel osvaldo gianinna maradona.jpg

El ex delantero subió una serie de fotos junto a Gianinna, tipo collage, en sus historias de Instagram y acompañó el posteo con una canción que eligió cuidadosamente para tirarle un palito a Barón: el clásico El amor es más fuerte, de la película argentina Tango Feroz.

Al ver esta historia de su novio, la hermana de Dalma reposteó el mensaje y le respondió: "LOS AMO, ¡un montón".

daniel osvaldo gianinna maradona 1.jpg

Qué dijo Gianinna Maradona en su contundente mensaje contra Jimena Barón

Desde sus historias de Instagram, Gianinna Maradona fue categórica y rompió el silencio ante los dardos de Jimena Barón, ex pareja de Daniel Osvaldo, durante este último tiempo.

"Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados", comenzó su mensaje Gianinna.

Y remarcó: "Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos".

"Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos", apuntó la hermana de Dalma.

Y cerró picante: "El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia... FIN".