La sorpresiva revelación de Jenifer sobre su relación con Giuliano en Gran Hermano 2024

"No llegamos a dormir juntos. Cada vez que nos acostábamos, Gran Hermano nos pedía el consentimiento, pero no dábamos el consentimiento porque no queríamos hacer nada", detalló.

Jenifer recordó que ella ingresó al reality y juró que no iba a tener relaciones sexuales en la casa frente a las cámaras. "Yo entré segura que no iba a pasar nada. En un momento, él me dijo: 'ya fue'. Yo lo frené y le dije: 'pensá con la cabeza porque sino después te vas a arrepentir'", mencionó.

La semana pasada se viralizó un polémico video en el que se veía a Jenifer Lauría acariciando sugestivamente la parte baja del abdomen de Giuliano Vaschetto frente a sus compañeros de Gran Hermano 2024 (Telefe) en el salón del streaming, que hizo estallar las redes con todo tipo de hipótesis hot.

En tanto, tras ser expulsada de reality, este martes la ex de Centurión visitó A la Barbarossa y aclaró qué es lo que realmente estaba haciendo con el participante con el que había iniciado un romance.

Así, mientras se refería a la fugaz tristeza de Nano tras su salida, dado que casi de inmediato se lo vio acercándose a otras chicas, por lo que Jeni reconoció que él "no la va a esperar", así como aseguró no estar muy enganchada por lo que "ni me dolería si él está con alguien", la exhermanita se refirió a las picantes caricias de la semana pasada.

Fue allí cuando Jenifer se refirió al picante video en el cuarto de stream. "No lo estaba masturbando", lanzó directa y sin filtro, sorprendiendo así al panel del magazine de Telefe.

“No llevó remeras porque vivía en cuero, porque a él le encanta mostrar su cuerpo”, explicó primeramente, para luego detallar lo sucedido: “Cuando vamos y estaban los chicos primero en el stream. Y fuimos nosotros, y cuando llegamos nos pusimos como en la punta. Yo lo estaba abrazando y tenía la frazada y Nano tenía la remera. Entonces me dice ‘meté la mano’. Entonces yo le tocaba lo durito de la panza. los abdominales”, mientras usó a Romina Uhrig de modelo. ¡Aclarado!