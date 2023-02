La sugestiva foto de Nicole Neumann que vuelve a generar rumores de embarazo

nicole neumann y manu urcera.jpg

Así las cosas, en las últimas horas la ex de Poroto Cubero publicó una particular imagen desde sus Instagram Stories que generó sospechas del ansiado embarazo que anhela para coronar su historia de amor con Manu Urcera, quien será su tercer marido.

Allí puede verse una preciosa vista del jardín frente al lago de su casa en la zona norte de Buenos Aires, repleta de aves dentro y fuera del agua sobre la que Nicole Neumann consultó sugestiva "¿Querrá decir algo esta visita multitudinaria?", tras las versiones que aseguran que la modelo y su pareja fueron vistos en una clínica de fertilización. ¿Será que se viene un nuevo anuncio antes de pasar por el Registro Civil?.

posteo Nicole Neumann .jpg

La tremenda condición que le pusieron a Nicole Neumann para poder casarse con Manu Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera están juntos hace más de un año y medio, y están prontos a dar el sí en el altar. Sin embargo, el compromiso de la pareja, habría generado una fuerte interna en la familia Urcera, con el patriarca de la familia como el principal opositor del casamiento.

Según contaron en Intrusos (América TV) el padre del piloto no aceptaría a la modelo por ser "mediática" y tener 3 hijas. Además habría puesto ciertas pretensiones. “Claudio, el padre de Urcera, es dueño de una empresa petrolera en el sur del país y no vería con buenos ojos que su único hijo varón se case con ella”, señalaron en el programa conducido por Flor de la V sobre la interna familiar que enfrentaría la ex de Fabián Cubero.

“El conflicto se habría iniciado cuando Manu le cedió a Nicole, la camioneta de su padre, una edición limitada y costosísima de la F100. La modelo la usa a menudo para sus compromisos laborales y personales. Esta situación habría molestado a la hermana de Manu Urcera, que tiene un centro de estética en Neuquén, y a su marido”, añadieron.

Manu urcera y nicole neumann.jpg

La desconfianza del padre en la modelo recae probablemente en la preocupación del empresario por el futuro de Manu, de 31 años, como sucesor de la compañía. “Urcera hizo un acuerdo con su familia: desarrollar su trabajo como piloto de carrera hasta que se haga cargo de la empresa familiar a los 40 años”, se informó.

Entre la información revelada, el pedido más sorprendente y arcaico debe ser el que involucra a Nicole Neumann y un procedimiento médico para poder elegir el sexo de un posible futuro bebé de la pareja.

“La familia le habría aconsejado a Manu que ella haga un tratamiento para elegir el sexo del bebé, ya que preferirían un varón como heredero de la fortuna familiar”, confirmaron. En el caso de aceptar este pedido, Nicole y Manu deberían firmar un acuerdo prenupcial, ya que la familia estaría buscando proteger su patrimonio familiar.