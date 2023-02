Nicole Neumann contó cómo conoció a Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Si bien Nicky no tuvo muchas ganas de entrar en detalles, aseguró que "Lo conocí en un acto del colegio de mis hijas", algo cortante.

"A veces los bebés terminan por reunir a la familia", le disparó el notero a lo que Neumann respondió que no se la cruzó a Mica Viciconte en el evento escolar y no sostuvo a Luca Cubero en brazos, y sólo dijo que “Estaba solo el papá. Era un evento de mis hijas, del colegio de mis hijas”,

Como era de esperar, la modelo no quiso hablar del distanciamiento con Indiana quien, por estas horas, está instaladísima con Mica y "Poroto".

Indiana Cubero sigue sin verse con Nicole Neumann y afianza su vínculo con Mica Viciconte

Hace unos días, Nicole Neumann enfrentó los rumores de pelea con su hija Indiana Cubero y lanzó una inesperada respuesta, desmintiendo cualquier tipo de conflicto con una de sus hijas.

"No tengo nada que decir, se han dicho un montón de cosas, ninguna cierta, así que ni eco me hago. Muchas mentiras se dicen, muchos delirios, yo ya me divierto. Saben que hace mucho resguardo la intimidad de mis hijas", dijo en diálogo con Intrusos, América Tv.

Lo cierto es que mientras continúa sin reencontrarse con su madre tras las fiestas de fin de año y el viaje de la modelo con Manu Urcera y sus dos hermanas a Europa, Indiana afianza su vínculo con Mica Viciconte.

La adolescente parece que prefiere seguir pasando tiempo con su papá, Fabián Cubero, su pareja Mica y el pequeño Luca. Y desde las redes sociales se demuestra el gran vínculo que tienen Mica e Indiana.

"Me acompañan a averiguar cositas que necesito", escribió la panelista con un tierno emoji en una fotografía en la que se los ve a los hermanos caminando en un estacionamiento. Además, reflejó también un momento familiar donde tomaron los tres un helado por la noche.