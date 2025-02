La tajante decisión de Jésica Cirió tras separarse de Elías Piccirillo en medio de un escándalo

Al tiempo que reveló: “Me acaban de contar que Jésica abandonó la casa por miedo a los allanamientos", mientras agregó que "ahora está en secreto de sumario la causa de Elías, pero se abriría entre mañana y pasado, así que ahí podríamos enterarnos un poco más de cosas que tienen que ver con esta causa judicial”.

En tanto, sobre a dónde se fue a vivir Cirio, la periodista confió que se fue a Costa Esmeralda. "Me dijeron que se habría ido este fin de semana, pero yo me enteré ahora. El motivo es por estos allanamientos que se vienen”, aseguró y concluyó: “Y además me sumaron que él, que estaba ahí pero en otra casa, porque ellos tenían dos viviendas, se habría ido de ese lugar por la Justicia...”.

Elías Piccirillo, el marido de Jésica Cirio, envuelto en un grave escándalo: denuncia millonaria y drogas

Desde fines de enero pasado Jésica Cirio volvió a estar en el centro de la controversia debido a una causa judicial que involucra a su esposo, Elías Piccirillo. Un audio filtrado reveló una conversación en la que Piccirillo admite una deuda de 6 millones de dólares relacionada con una inversión cuestionada.

Piccirillo fue acusado por el empresario Francisco José Hauque, que al momento de ser detenido circulaba en un auto que no era de su pertenencia, apuntó contra Elías.

Hauque fue capturado por la Policía de CABA llevando dos kilos de cocaína y un arma en un Audi Q8 después de haber mantenido una cena con el marido de Cirio. "Es obvio que está todo armado. Es obvio que fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar", aseguró en plena crisis de nervios.

Además salió a la luz un audio entre Elías Piccirillo y su socio en los que admite haber invertido en el negocio. "Pero yo te lo di hace poco esos 6 palos. Te di primero uno, dos. Después me devolviste...", se escucha decir a Piccirillo admitiendo su participación.

Según declaró Hauque, Piccirillo le plantó el material que lo incrimina por conflictos que se profundizaron entre ellos. PrimiciasYa tuvo acceso también a imágenes de los encuentros que tuvieron ambos empresarios mientras hacían el negocio.

Elías Piccirillo es un hombre misterioso, sin mucha exposición más que cuando sale en imágenes junto a su pareja: Jésica Cirio. Nacido en Florencio Varela, en ciertos círculos lo marcan como un "new rich", aunque a diferencia de muchos otros él no ostenta ni da mucho a conocer sobre su vida privada y en su LinkedIn solo muestra una experiencia laboral como agente inmobiliario entre 2014 y 2019 para la firma ReMax, para luego pasar a la empresa americana Century 21, del mismo rubro.