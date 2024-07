La tajante opinión de Matías Defederico sobre el polémico romance de Cinthia Fernández con Roberto Castillo

Al tiempo que agregó: “Con Cinthia tengo una relación cordial, por las nenas, no mucho más”. Y fue más que contundente al dejar en claro que su foco hoy está puesto en su nuevo proyecto: “La verdad que estoy enfocado en el streaming que estoy haciendo. Sí, obviamente que entrás a las redes y ves todo este movimiento, pero no es algo que me afecte a mí directamente. Es algo de la mamá de mis hijas, no mucho más que eso”.

Asimismo, poniéndole un poco de humor a la situación, consultado si invitaría a Fernández y Castillo a su programa, Matías Defederico deslizó pícaro: “Cuando quieran, yo no tengo problema. Me serviría muchísimo, pero nada, qué sé yo…”.

Por último, fue claro sobre su forma de proceder en la vida: “A ver, yo vivo de otra manera. Para mí, hay cosas que no se mezclan, siempre lo dije. Nosotros vamos a ser familia siempre. Yo creo que me manejé de otra manera y yo soy así. No puedo estar en tu cabeza y vos decir algo si yo soy de otra manera”.

Luego de que Roberto Castillo confirmara su relación con Cinthia Fernández y se desatara un verdadero escándalo mediático por la filtración de fuertes chats que cruzó con su expareja, Daniela Vera, a raíz de su romance con la angelita, el abogado habló este miércoles en LAM (América TV).

“En principio a mí me cuesta mucho hablar de esta situación porque es exponer a mis hijas, me avergüenza un poco la situación. Pensé que el tema iba a pasar, pero no pasa, es como que sigue y va creciendo… Yo fui papá a los 23, de Pilar, y siempre trabajé para que se sienta orgulloso de mi paternidad para con ella”, comenzó diciendo.

“Me separé a los 25. Y con Daniela, que es la mamá de Elena y Olivia estuve casi seis años. Es una gran mujer que me regaló lo más lindo en la vida, es una mujer con quien tuvimos los mejores pasajes en la vida, pero que yo tengo una mirada distinta de los vínculos. Yo no soy del mandato de que una relación es para siempre, para mí se abandonan o se construyen”, sostuvo.

Y remarcó: “Acá no hubo una situación de traición o maltrato…. Lo que me hizo sostener la relación con Daniela es, primero, que es una gran mujer, una gran persona. Yo creo que en un momento le dije que primero iba a tener mucha bronca pero que después iba a resignificar las cosas”.

“¿Fue una charla que venían teniendo?”, quiso saber el conductor Ángel de Brito. “Sí, veníamos hace dos años con eso con mi exmujer…”, le respondió. “Éramos dos compañeros de crianza, pero abandonamos la pareja. La familia sostenía a la pareja”, agregó el letrado.

“Acá me preguntaron muchas veces… yo tengo que explicar eso, yo me senté a hablar cincuenta veces y le dije ‘hagamos una escapada, vayamos a cenar, hagamos algo por nosotros’. Cuando se va el enamoramiento uno construye o abandona. Entonces, desde ese lugar yo fui un hombre sincero, me duele que se hable de infidelidad”, contó.

“Teniendo tres hijas, y sabiendo que soy un hombre sincero, que se hable de infidelidad, que mis hijas, encima que Pili tiene 12 años, crezcan, escuchen que yo traicioné a una mujer no está bueno…”, subrayó.

Sobre su vínculo con Fernández, Castillo aseguró que comenzó después de separarse de su ex. “Yo lo que le dije a Cinthia fue ‘yo no puedo estar escondiéndome, yo le tengo que decir a ella…’. Me llama por teléfono (su ex, yo estaba de viaje en San Luis, yo había respondido una historia diciendo que estaba separado”, explicó sobre cómo se enteró Vera.

Más adelante, le preguntaron por sus sentimientos hacia Cinthia, y él se sinceró: “Siempre me pareció una mujer hermosa y lo que más me gustó fue su evolución, lo que más me gustó fue el conocerla en el 2020 y ver cómo creció. Me generó admiración".