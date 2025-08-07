La tajante postura de Mirtha Legrand con Graciela Alfano tras su pelea con Susana Giménez

Embed

Bajaron a Graciela Alfano de Cortá por Lozano y la actriz apuntó contra Susana Giménez

Hace algunas semanas, un inesperado escándalo de los años 90 volvió a salir a la luz, vinculado al emblemático tapado que María Julia Alsogaray lució en la tapa de la revista Noticias. En medio de esta polémica, los nombres de Susana Giménez y Graciela Alfano volvieron a cruzarse en el centro de la escena.

A raíz del intercambio de declaraciones filosas entre la diva y la actriz, Alfano fue retirada sin previo aviso de un programa de Telefe en el que iba a participar este lunes como invitada especial.

La información fue revelada por Marina Calabró en el ciclo Lape Club Social Informativo (América TV), donde detalló que Graciela tenía pactada una aparición en Cortá por Lozano (Telefe), pero que de forma inesperada le comunicaron que ya no sería parte del envío.

“¿Bajaron a Graciela Alfano? Esto lo voy a afirmar: bajaron a Graciela Alfano del programa de Verónica Lozano”, lanzó la periodista, dejando en claro que no se trataba de una especulación.

Luego, agregó más detalles sobre lo ocurrido: “Ella estaba invitada para el día de hoy, la llamaron el viernes y le dijeron ‘¿Te acordás de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, olvidate, no vengas, no estás en la lista’. Hoy vuelve Lozano de sus vacaciones y le querían armar un programa potente con sus escándalos y sus polémicas”.

Según explicó Marina, desde la producción le dieron una razón formal que no terminó de convencer a Alfano: “La explicación formal que le dieron a Alfano es que como estuviste el día jueves en el programa de Mariana Fabbiani dijeron ‘no queremos que Verónica vuelva con una invitada que ya estuvo dos días hábiles atrás con su competencia directa’”.

Calabró también opinó sobre la decisión: "Si vas atrás no tendrías que haberla invitado a Alfano porque venía de recorrido mediático, así que a Graciela no le terminó de cerrar esta invitación".

Por su parte, Alfano cree que el conflicto con Susana Giménez podría haber influido en esta cancelación de último momento: "Ella está invitada para el domingo a La Peña de Morfi así que esperamos que no pase nada raro y me dijo Graciela: ‘si me bajan de ahí tengo que pensar que la mano negra no es la producción de Lozano, sino que la mano negra es de más arriba’”, relató Marina Calabró.

Finalmente, Marina cerró con la teoría que sostiene Alfano sobre la influencia de Susana en esta decisión: “La verdad de la milanesa es que Graciela está convencida que estuvo la mano de Susana Giménez en esta baja y que tampoco nadie la defendió demasiado desde la producción de Lozano porque todo lo que diga de Susana será usado en su contra”.