La tajante reacción de Fátima Florez al supuesto pedido de Javier Milei en los Martín Fierro 2024

"Dedicado a toda la gente que me hizo crecer en mi carrera, a mis maestros, a tantos colegas, como que se te viene la película de tu vida, es muy movilizador", indicó con alegría Fátima Florez.

Y dijo que vuelve a Estados Unidos para continuar su gira internacional: "Me estoy subiendo nuevamente al avión para ir a Las Vegas, funciones agotadas y que se agregan, se viene con todo 100% Fátima en Las Vegas".

Fátima aprovechó la oportunidad para desmentir que su ex pareja Javier Milei la haya llamado para pedirle que deje de imitarlo en sus shows, algo que trascendió hace unas semanas.

"Eso es una locura, no es cierto. Nunca pasaría eso", aclaró firme la humorista dejando en claro que nunca se contactó el presidente para pedirle que no lo caracterice más en su espectáculo.

Yuyito González opinó sobre la supuesta interna por la imitación de Fátima Florez a Javier Milei

En medio del flamante romance entre Yuyito González y el presidente Javier Milei, comenzó una polémica acerca del show de Fátima Florez y sus imitaciones al actual mandatario, quien también es su ex pareja.

Según contó la periodista Marcela Tauro en Intrusos, América Tv, Milei habría tomado medidas al respecto y se comunicó con la artista para que deje realizar su personaje durante su espectáculo. “No me imites más”, le habría expresado.

Sin embargo, la conductora se detuvo para hablar con el programa de Flor de la V y dio su versión acerca todos estos rumores que involucran a su actual pareja.

"Totalmente y absolutamente falso, no hubo ninguna llamada y no hubo ningún pedido de nada", aseguró Yuyito de forma terminante sobre el show de Fátima.

En ese sentido, explicó los motivos su respuesta al tema y aclaró: "No hay comunicación así que es falso. No se quien hecho a correr eso pero no es real".