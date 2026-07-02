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Mica Viciconte cruzó al aire a Daniela Celis, la acusó de desubicada y se armó un escándalo descomunal

Mica Viciconte le hizo un comentario picante al aire a la ex Gran Hermano, Daniela Celis, y se picó todo entre ellas.

2 jul 2026, 09:30
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Mica Viciconte cruzó al aire a Daniela Celis, la acusó de desubicada y se armó un escándalo descomunal.

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Mica Viciconte cruzó al aire a Daniela Celis, la acusó de desubicada y se armó un escándalo descomunal.

Mica Viciconte cruzó al aire a Daniela Celis, la acusó de desubicada y se armó un escándalo descomunal.

Mica Viciconte volvió a demostrar que no tiene filtro. En pleno aire del programa de streaming La Jugada, la panelista frenó todo para apuntar directamente contra Daniela Celis y cuestionarla de pies a cabeza. Lo que parecía un comentario al pasar terminó convirtiéndose en un cruce incómodo, con dardos y chicanas que generó polémica y debate.

Todo arrancó con el look con el que Daniela se apareció en el programa: una camiseta blanca con la bandera argentina que le quedaba divina y que permitía notar que no llevaba corpiño. "¡No se ve nada! Me tienen que mirar a mí", lanzó ante sus compañeros, sorprendidos.

Ante la evidente incomodidad de Viciconte, Fede Popgold la invitó a "decirle algo" a Celis. Y ahí fue cuando Mica puso primera: "Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber". "Sos conservadora vos, ¿no?", le preguntó entonces Fede. Lejos de esquivar la pelota, respondió: "Sí y soy ubicada". Para que se entienda lo que pasaba, él amplió: "Pestañela se puso una camiseta de Argentina que puede ser que se transparente en algunas zonas, a mí no me parece tan grave".

Entonces, la novia de Cubero fue más lejos y dejó clarísima su postura. "Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto", disparó, mientras Dani aseguraba que no pensaba contestarle y se justificaba con que "hace siete años que no usa corpiño".

En medio de la tensión, Popgold intentó descontracturar y lanzó: "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión". Lejos de incomodarse, Celis respondió con una sonrisa y una frase contundente: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar".

La discusión quedó lejos de terminar ahí. Mica insistió con su postura: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha". Cabe recordar que no es la primera vez que Mica Viciconte y Daniela Celis quedan enfrentadas al aire, pero esta vez el cruce derivó en diversos análisis y posturas al día siguiente.

¿Daniela Celis sacó la foto que tenía de Thiago Medina en su living?

Tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro, se reavivaron las viejas tensiones con Thiago Medina. La ex Gran Hermano se filmó sacando del living de su casa el cuadro familiar en el que aparecía junto a Medina y sus hijas recién nacidas, acompañando la escena con la canción "Te dejo ir", de Almaviva. En su lugar, colgó una foto propia de cuando estaba embarazada, mientras las gemelas miraban sorprendidas el cambio de imagen.

No era la primera vez que Daniela hacía este gesto: en la primera separación de la pareja había bajado el cuadro y luego, arrepentida, lo había vuelto a colgar. Esta vez, sin embargo, la decisión pareció definitiva. La reacción de Thiago no tardó en llegar: minutos después de que ella compartiera el video, él publicó una foto y escribió, sin nombrarla, una frase letal: "De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco".

El episodio se suma a otro conflicto reciente de Daniela: la separación de Nick Sicaro estuvo marcada por versiones de infidelidad que ella misma reconoció haber desconocido. En El Ejército de LAM (Bondi Live) trascendió que Sicaro habría tenido varios encuentros con otras mujeres durante la relación, algo que la ex Gran Hermano tomó con sorpresa pero sin victimizarse: "Igual habla más de él que de mí", sentenció.

     

 

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