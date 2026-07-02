Mica Viciconte cruzó al aire a Daniela Celis, la acusó de desubicada y se armó un escándalo descomunal.

En medio de la tensión, Popgold intentó descontracturar y lanzó: "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión". Lejos de incomodarse, Celis respondió con una sonrisa y una frase contundente: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar".

La discusión quedó lejos de terminar ahí. Mica insistió con su postura: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha". Cabe recordar que no es la primera vez que Mica Viciconte y Daniela Celis quedan enfrentadas al aire, pero esta vez el cruce derivó en diversos análisis y posturas al día siguiente.

¿Daniela Celis sacó la foto que tenía de Thiago Medina en su living?

Tras la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro, se reavivaron las viejas tensiones con Thiago Medina. La ex Gran Hermano se filmó sacando del living de su casa el cuadro familiar en el que aparecía junto a Medina y sus hijas recién nacidas, acompañando la escena con la canción "Te dejo ir", de Almaviva. En su lugar, colgó una foto propia de cuando estaba embarazada, mientras las gemelas miraban sorprendidas el cambio de imagen.

No era la primera vez que Daniela hacía este gesto: en la primera separación de la pareja había bajado el cuadro y luego, arrepentida, lo había vuelto a colgar. Esta vez, sin embargo, la decisión pareció definitiva. La reacción de Thiago no tardó en llegar: minutos después de que ella compartiera el video, él publicó una foto y escribió, sin nombrarla, una frase letal: "De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco".

El episodio se suma a otro conflicto reciente de Daniela: la separación de Nick Sicaro estuvo marcada por versiones de infidelidad que ella misma reconoció haber desconocido. En El Ejército de LAM (Bondi Live) trascendió que Sicaro habría tenido varios encuentros con otras mujeres durante la relación, algo que la ex Gran Hermano tomó con sorpresa pero sin victimizarse: "Igual habla más de él que de mí", sentenció.