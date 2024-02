La tajante reacción de Jimena Barón al ser consultada por la pareja de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

"No, chicos, no empiecen con el random. No hablo porque termino en portales con cosas de la vida de... que yo ya no estoy en esa", deslizó la artista apenas llegó la pregunta sobre el presente amoroso de su ex.

En eso el cronista resaltó el hecho de que aun son familia y ella contestó: "No me interesa. A mí me importa mi vida, mi hijo. Estoy re mil en otra. Chocha".

"Es el papá de Momo. Al papá de Momo lo tengo blindado como el papá de Momo, por mi hijo y por mi salud mental. Tengo una vida hermosa, finalmente, así que no me meto ahí", sentenció.

La romántica declaración de amor de Daniel Osvaldo a Daniela Ballester por San Valentín: "Nunca antes..."

En el Día de los Enamorados, Daniel Osvaldo le dedicó a su novia Daniela Ballester un romántico mensaje con varias fotos de ellos dos para celebrar su amor.

“Acaba de empezar nuestro Día de los Enamorados y yo quiero agradecerte por tu amor, el mejor del mundo, el más lindo, sano y real que existe. Quiero decirte que sos la mujer de mi vida, que te amo cada día más y que nunca antes en mi vida había sido tan feliz como lo soy estando a tu lado”, comenzó diciendo el exfutbolista en sus redes sociales.

Y sumó: “Quiero agradecerte por estar siempre, en las buenas y sobre todo en las malas. Gracias por tus mimos, por tus besos y caricias. Gracias por cambiarme la vida y mejorarla cada día. Tu amor es lo más hermoso que me pasó en la vida y quiero que sepas que siempre voy a cuidarte y a cuidarnos”.

“Gracias por hacerme mejor persona. Gracias por hacerme reír y también por hacerme llorar de emoción en alguna que otra ocasión. ¡Gracias por ser mi novia, mi amiga, mi consejera, mi mujer y mi compañera! ¡Ojalá pueda hacerte sonreír siempre porque tu sonrisa es la más linda del mundo!”, expresó muy apasionado.

Y concluyó enamoradísimo: “Vos sos la mujer más hermosa que vi en mi vida y me siento muy afortunado siendo tu novio. ¡Te amo y te admiro! ¡Sos mi vida entera y mi norte! ¡Gracias por dejarme vivir mi vida a tu lado! ¡Prometo amarte por siempre! ¡Gracias, bebita mía! ¡Feliz día! Te amo”.