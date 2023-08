La tajante reacción de Wanda Nara cuando le consultaron si fue amenazada por Icardi

Así las cosas, mientras la familia Nara Icardi termina de instalarse en Estambul en la enorme casa a la que se mudaron y ya comenzaron a decorar, Wanda retomó su interacción virtual con sus casi 17 millones de seguidores y no dudó en despejar cualquier tipo de dudas sobre su relación matrimonial y hacer saber que hoy, en medio de su delicada salud, están más unidos que nunca.

Wanda Nara historias Turquía.jpg

De esta manera, respondiendo consultas desde la ya famosa cajita de preguntas de Instagram, la morocha no ignoró a un seguidor que, directo, le preguntó: “Wan, ¿es verdad lo que sale en las noticias sobre que Mauro te tiene amenazada?”.

Irónica, la ex conductora de Masterchef optó por responder con humor: “Sí. Solo que a, a veces, me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida. Y me deja hacer una llamada, y me desata un ratito las manos”, junto a una postal en la que se la ve más que feliz junto al padre de sus hijas en la piscina de nueva casa turca. ¡Aclarado!

Wanda Nara sobre secuestro de Mauro Icardi - IG.jpeg

Wanda Nara mostró imágenes de su tratamiento y habló acerca de su salud

En medio de su estadía en Turquía para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolista, y mientras continúa la incertidumbre por su salud, Wanda Nara mostró por primera vez una imagen de su tratamiento y habló nuevamente acerca de cómo se encuentra.

La mediática habilitó la cajita de preguntas de Instagram para poder interactuar con sus seguidores, y fue ahí cuando uno de ellos le consultó acerca del tema. "¿Estás mejor de salud? Desde Argentina te quiero, cuídate!!", le escribió.

"Fue todo muy rápido para mí. Después de los Martin Fierro me hice un análisis que no salió como esperaba. Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo", habían sido las ultimas declaraciones de Wanda hasta el momento.

Wanda Nara muestra el tratamiento médico

Hace unas horas, tras la pregunta del internauta, la conductora brindó nuevos detalles y expresó: "Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos los que aman".

Por su parte, en la imagen se la puede ver con cara de preocupación mientras una enfermera le coloca una gasa en el brazo y sostiene una jeringa.