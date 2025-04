La tajante respuesta de Yuyito González cuando le preguntaron si se separó de Javier Milei por otra mujer

Enseguida aparecieron especulaciones sobre el motivo de la ruptura. Inclusos se habló de una tercera en discordia.

En una nota con Puro Show (El Trece), Yuyito se refirió a la separación de Javier Milei. “No tengo nada para decir, ya lo dije todo en mi programa, punto, no tengo nada más que aclarar”, sostuvo.

Cuando le preguntaron por los rumores de una infidelidad, la ex vedette fue tajante. “No voy a responder nada, lo que quieran saber se lo preguntan a otra persona, sí te digo no hay ni terceras, ni terceros, ni cuartos, respeto por favor”, sentenció.

Qué famosa señalan como la futura novia de Javier Milei tras separarse de Yuyito González

Yuyito González comenzó la semana desde su programa dando la noticia de su separación del presidente Javier Milei tras un año de noviazgo y explicó los motivos.

"Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado. Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", reconoció la conductora.

Lo cierto es que tras el anuncio del final de relación entre Yuyito y Milei, en las redes sociales se instaló rápidamente el nombre de otra famosa que podría conquistar su corazón.

Y es de su círculo cercano ya que integra su mismo espacio político, La Libertad Avanza. Se trata de la legisladora Lilia Lemoine, a quien muchos usuarios en las redes señalan como la candidata ideal para conquistar el corazón del presidente.

Incluso a inicios de abril, entrevista en Blender, Lemoine fue consultada directamente por el shippeo con Milei, y ella dejó en claro lo que piensa de él como hombre.

"Te shippean muchísimo con Javier en Twitter diciendo que sos el verdadero amor de su vida, ¿qué pensás sobre eso?", le consultaron directamente.

A que Lilia confesó: “Más él el mío, que yo el de él. Pero bueno… eso sería lo lógico de pensar, no otra cosa”. Y agregó elogiándolo: “A ver, no todo pasa por el aspecto físico tampoco. Vos no lo conoces en el uno a uno, la gente lo adora a Javier".