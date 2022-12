La terrible promesa que Julieta Pink le hizo a Sebastián Wainraich y ahora él le reclama

posteo IG Sebastián Wainraich por promesa de Julieta Pink.jpg

"Urgente: esto pasó el 9/02/22. La scaloneta hizo su parte. Ahora te toca a vos Julieta Pink", se limitó a escribir el conductor junto al video en el que la locutora anunciaba aquella promesa: "No como más pizza. Scaloni ¡no como más pizza!", gritaba frente al micrófono.

Claro que ahora con la Copa del Mundo en casa, el conductor de Urbana Play no tuvo mejor idea que recordarle a su compañera su palabra. "Hablaremos a la vuelta. Mucho por aclarar" no dudó en responderle la chicana a su compañero probablemente ya de vacaciones, junto a un emoji asombrado, una porción de pizza y una copa.

En tanto, "Pedí calzone no cuenta como pizza", "Nada que aclarar. Lo hubieses pensado antes, a llorar al campito" o "No seas malo... llamen al boga para buscar algún vacío legal", fueron algunos de los comentarios que reaccionaron frente a semejante promesa.

Embed

Sebastián Wainraich habló por primera vez del cáncer que superó su esposa, Dalia Gutmann

Fue en 2021 cundo por primera vez el conductor radial y televisivo Sebastián Wainraich habló del cáncer que superó su esposa, Dalia Gutmann, años atrás.

"En 2015 estaba en Perú, fui a trabajar y me toqué un bultito en la teta, y cuando volví lo primero que hice fue ir a revisarme. Me encontraron un tumor maligno, me lo sacaron, y bueno después hice todo el tratamiento y tomé la medicación que hay que tomar después", había contado Dalia en una entrevista.

wainraich dalia gutman.jpg Sebastián Wainraich y Dalia Gutman, llevan juntos como pareja muchos años.

Así, en programa radial de Catalina Dlugi, "Agarrate Catalina", el conductor brindó detalles de cómo la acompañó y reveló sobre los miedos que tuvo. "Nunca hablé de esto porque es algo que le pasó a ella. Dalia lo llevó con total entereza, con mucha valentía: como es ella, esa mezcla de locura y valentía que tiene para trabajar, que la lleva a enfrentar ese tipo de situaciones con optimismo y ganas de vivir. Y yo lo que hice fue acompañar como sentí que lo tenía que hacer", expresó.

"¿Cómo no voy a estar ahí? Es lo mínimo que puedo hacer, nunca fue una duda", planteó Wainraich. Aunque ese rol de contención también se vio afectado por las emociones propias que impone una enfermedad como el cáncer. "En un principio tuve miedo pero después, cuando hablé con los médicos, ya no tanto", reconoció el actor.