La tierna publicación de More Rial y su novio, El Maxi

Él, que en este momento está enfocado en su carrera de cantante, publicó una foto en sus historias en la que se puede ver el estudio médico que Morena se realizó para conocer el estado de su embarazo. “Más ansioso imposible. Te amamos”, Maxi, etiquetando a la hija de Jorge Rial, quien replicó la historia en su cuenta.

More Rial posteo.jpg

Jorge Rial celebró el embarazo de More junto a nuevo yerno, El Maxi

Luego de varios idas y vueltas sobre el rumor de un posible embarazo, More Rial confirmó la dulce noticia la semana pasada. La hija del conductor dio a conocer la novedad junto a “El Maxi”, quien será el padre del bebé.

“Estoy con bastantes náuseas y, al tener hecho un bypass, son como más fuertes”, aseguró la influencer en diálogo con LAM de Ángel de Brito.

“Empecé a sentirme un poco mal, con muchos vómitos. Por eso, Maxi me dijo que me haga un Evatest. Pensé que no iba a dar positivo, era todo muy reciente”, relató More en la entrevista.

Ni bien tuvo la confirmación, ella quise que el primero en enterarse fuera su papá Jorge Rial. “Se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba”, confesó.

More Rial tendrá a su segundo hijo, ya que es madre de Francesco, de 3 años, fruto de su amor con Facundo Ambrosioni. La mediática contó que desde su entorno vaticinan que su bebé “va a ser una nena”.

La joven contó cómo fue que su padre se enteró de la novedad: “Antes yo le había contado a mi hijo Francesco. Le dije ‘mamá tiene un bebé en la panza’. Y bueno... fue y le dijo ‘Tatita, mamita tiene un bebé en la panza’. Mi papá me miró y me preguntó si era mentira. Ahí le conté que era verdad. Fue todo muy rápido”, relató.

Y en la noche del lunes, Jorge Rial fue a celebrar la notcia del embarazo de su hija Morena en un coqueto restaurante ubicado en Puerto Madero. Allí se encontraban la nueva pareja de su hija, El Maxi, Rocío Rial y el pqueño Francesco. También habían amigos de la pareja.