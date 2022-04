Jorge Rial habló del embarazo de Morena: "No me..."

"Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", comentó.

Y, agregó: "Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido"

Además, Jorge Rial admitió: "Vi la ecografía, era un maní chiquito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock".

Ahí, Jorge se explayó sin vueltas sobre la sorpresa que le dio Morena: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo".

Embed

Embed

La gran noticia que dio More Rial y sorprendió a todos

Después de varias especulaciones, Ángel de Brito reveló un gran enigmático en LAM (América), que sorprendió a todos. Según contó el conductor del ciclo, Morena Rial está embarazada y esperando su segundo hijo, con su nueva pareja Maxi Bertorello, con quien vive en Córdoba.

Luego, la hija de Jorge Rial llamó y salió en vivo en el programa para dar más detalles de este feliz momento. "Tengo bastantes nauseas", reveló después de que le preguntaran cómo transita esta nueva etapa.

Además, contó cómo se enteró de la noticia. "Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", explicó.

Asimismo dijo que Maximiliano tiene una nena de 9 años y que desde su círculo íntimo aseguran que tendrá una beba. "Me es indiferente si es nena o nene pero todos me dicen que va a ser nena, asique...", dijo muy entusiasmada.

Por otro lado, More Rial contó como reaccionó Jorge Rial. En este sentido, indicó: "Mi papá quedó medio como shockeado. Yo no se lo dije, se lo dijo Francesco porque yo le había explicado que tenía un bebé en la panza".