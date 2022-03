La tildaron de educada, por una vez, a Malena Pichot en LAM y respondió de la peor manera

Embed

Tanto sorprendió la tranquilidad de las palabras de Malena Pichot, que al volver del tape las angelitas resaltaron precisamente lo serena y educada que se la vio. Pero evidentemente este elogio para la actriz no fue tal y le molestó bastante, ya que horas después se volcó a su cuenta de Twitter. Allí disparó fiel a su estilo "Ayer en LAM pasaron una nota mía donde festejan que estoy tranquila y educada y dije bien las cosas". Y agregó "Sobre esto me gustaría aclarar: váyanse a la concha de su madre y no me mandan más un móvil a la radio porque les voy a escupir la cámara".

TW MAlena Pichot respuesta LAM 1 OK.jpg El mensaje de Twitter de Malena Pichot en el que se refirió a su educación y serenidad en la nota que le dio a LAM.

Pero eso no fue todo porque ante los diferentes comentarios de los usuarios de la red social del pajarijto, muchos a favor y otros tanto en contra, Pichot volvió a la red para explayarse: "No esta siendo educada, estaba cansada y arruinada... ¡Y sin maquillaje! Traidores".

TW MAlena Pichot respuesta LAM 2 OK.jpg Como no se quedó conforme con un primer descargo, Malena Pichot fue por más y siguió respondiéndole a las integrantes de LAM tras asegurar que había sido educada.

La respuesta de LAM a Malena Pichot tras su exabrupto en Twitter

Como es de esperarse, no pasó más de una hora desde los mensajes disparados por Malena Pichot contra el programa de Ángel de Brito para la cuenta de Twitter de LAM le respondiese sus insultos, siempre con mucha ironía y altura.

De esta manera la cuenta del ciclo de América TV, @elejercitodelam, salió rápidamente al cruce con un lacónico "Anotamos #Malenita", teniendo en cuenta algunos comentarios de los usuarios, tales como "Da gracias que saliste en LAM el programa de espectáculos número uno, nadie te necesita en ese programa sino salís mejor jajaja" o "Cambiá la medicación psiquiátrica ya!".