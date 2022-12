La Tota Santillán: recaída e internación mientras enfrenta el juicio oral por violencia de género

Él panel del ciclo que esta semana condujo Luis Ventura cuestionó, de algún modo, el hecho de que el animador se haya internado justo antes de tener que presentarse a declarar en el juicio oral, teniendo que posponer la instancia legal nuevamente.

"La Tota fue internado en los primeros días de noviembre y recién ahora se empieza a reestablecer con respecto al cuadro con el que él ingresó", aseguró Ventura.

"Dando con los medicamentos justos, con la bipolaridad él puede llevar una vida normal", finalizó el letrado y aseguró que "La Tota quería ir a declarar, pero no puede manejar su enfermedad"

Depresión, recaída e internación en una clínica de salud mental.



La Tota Santillán rompió el silencio y abrió su corazón: "No soy un ogro"

Daniel La Tota Santillán rompió el silencio en A la tarde (América TV), y por primera vez desde que salió de su última internación, se refirió al duro revés judicial que enfrenta, de cara al juicio oral que enfrenta por diversas causas judiciales que tiene pendientes con respecto a sus hijas.

"Sufro bipolaridad desde 2011", aseguró La Tota en diálogo con Karina Mazzocco, y aseguró que esas causas son de aquellos años, cuando su suegro no lo dejaba ver a sus hijas: “Mi suegro se ha ensañado conmigo y no me las deja ver”, aseguró.

"Quiero retomar la relación con mi familia", dijo, y contó que tiene "muchísimo trabajo y voy muy de a poco, siempre acompañado de mi hermano, de la familia".

Santillán reveló que sufrió su primer episodio psiquiátrico en 2014, y aseguró "quiero retomar la relación con mi familia, no soy un ogro".

La Tota enfrenta un juicio oral en el que están unificadas todas sus causas, no sólo la de manutención de sus hijas, sino también la de violencia de género por su ex Fernanda Vives.