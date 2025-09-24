El fuerte mensaje de uno de los hermanos de Thiago Medina: "Situación extrema"

“Ahora está en estado crítico, en las manos de Dios”, finalizó su mensaje Sergio preocupado por la salud de su hermano al igual que toda su familia luego de las preocupantes últimas publicaciones de Camilota y Daniela Celis pidiendo por oraciones.

"Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", indicó la madre de Laia y Aimé desde sus historias en Instagram.

Embed

Qué dice el último parte médico sobre Thiago Medina

El miércoles 24 de septiembre por la mañana se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, quien sigue internado en tereapia intensiva y con pronóstico reservado tras el accidente en moto del 12 de septiembre.

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", indicó el último parte médico que difundió el conductor Ángel de Brito desde su cuenta en X.

El informe especifíca que Thiago Medina pasó de manera safisfactoria los momentos críticos y un episodio de descompesanción respiratoria que requirió maniobras especfícas de abordaje.

"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso", se precisó en el informe sobre la salud del joven de 22 años.

En ese sentido, se explicó los procedimientos médicos que se le realizaron en las últimas horas: "Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios".

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluyó el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.