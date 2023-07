La tremenda confesión de Germán Martitegui sobre uno de los participantes de MasterChef: "Siento que me va a asesinar"

Donato de Santis indicó, por su parte, que "faltó más líquido para emulsionar y reducir el pastón”. Después, Martitegui hizo su devolución. “Empastado es lo que más lo define porque es como una pasta sin nada en el medio, sin la magia que tiene que tener. Me extraña porque pensé que si había alguien acá que sabía hacer risotto eras vos”, opinó.

A continuación, el chef se sinceró y le dijo a Rodolfo sin filtro: “Me da miedo seguir hablando porque siento que en cualquier momento me vas a asesinar. Me mirás mal”. Ahí, el mexicano le juró que su mirada no es intencional. ¿Será verdad?

RODOLFO VERA CALDERON MASTERCHEF.jpg

El más estrambótico de los participantes de MasterChef fue el último eliminado

Este domingo, en la decimoquinta gala de eliminación de MasterChef (Telefe), Aquiles González Sviatschi tuvo que abandonar el reality de cocina.

El joven de 19 años, oriundo de Córdoba y estudiante de relaciones internacionales, quedó a metros de entrar al 'top 5' de la competencia. Quienes sí dieron un paso adelante fueron Antonio López, Daniela Kompel, Estefanía Herlein, Rodrigo Salcedo y Rodolfo Vera Calderón.

Para esta última gala, Aquiles preparó un postre de dulce de leche, que originalmente iba a ser un volcán, y pollo con puré de puerro y brócoli con nueces, platos que no terminaron de convencer al jurado, integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Una de las críticas que le hizo Martitegui fue que el volcán de dulce de leche estaba "líquido" y "con gusto a harina cruda". "Me parece que hubo un problema con el plan de tiempo. Si te hubieras dado diez minutos más creo que salía bien”, le indicó. “El volcán siempre es traicionero para un pastelero. Probar un volcán en una gala de eliminación es osado", agregó Betular.

Después del anuncio de la eliminación de Aquiles, Martitegui le dedicó unas sentidas palabras: “Aquiles, sos una persona que no pasa desapercibida. Tenés un humor, forma de ver la vida e ironía inteligente. Fue un placer conocerte y sos un MasterChef para mí. Felicidades por llegar hasta acá, tenés un talento admirable”.

Betular, por su parte, le dijo: “En muchas cosas que contabas me sentí reflejado. Cuando te emocionaste con tus abuelas… un montón de cosas que para mí hacen que Aquiles sea único. Todo lo que te espera es para arriba y te quiero mucho”.

“Hoy un volcán… lava y cenizas. Pero de las cenizas volvió a nacer el ave fénix. Lo importante no es estar en lo más alto, sí estar a la altura. Nos has enseñado cosas y te vamos a recordar para siempre. Te queremos”, expresó Donato.

La conductora Wanda Nara también despidió al cordobés, con la empatía que la caracteriza, y le dijo: “Ay, niño Aquiles, cómo te vamos a extrañar. Te aprendimos a querer un montón y tus abuelas deben estar orgullosas del nieto que tienen”.

Aquiles, antes de irse, también le dedicó unas palabras al equipo: “En primer lugar quiero agradecerle a ustedes tres, a todo el equipo que no se ve y que me acompañó en este trayecto novedoso y distinto. A vos, Wanda, que sos una mujer espléndida y ejemplo de muchas, y a mis compañeros, que a muchos los quiero y tengo un grupo de amigos en Buenos Aires”.

“Lo que me llevo de esta experiencia era mi misión: aprender y divertirme jugando. Así que muchas gracias”, afirmó. Y cerró: "El paso de MasterChef fue una escuela de gastronomía acelerada pero también una escuela de vida”.