La tremenda pregunta sexual de Flor Peña a Ramiro Ponce de León

"¿Me mirabas las tetas?", retrucó Flor. "Sí, ya me gustabas de ahí", reconoció Ramiro.

"¿Me revisaste el celular alguna vez?", siguió la conductora. "No", dijo, tajante, el invitado.

Y, al final, Flor lanzó la pregunta más hot. "¿Practicas la autosatisfacción cuando te quedás solo en casa?", indagó.

El abogado estalló de la risa y rápidamente encontró una salida elegante. "Hay muchos tipos de autosatisfacciones... puede ser intelectual, deportiva...", sentenció.

Flor Peña anunció su fecha de casamiento

El jueves, Florencia Peña recibió en el living de su programa, La Pu*@ Ama, a su pareja, Ramiro Ponce de León. De entrada, la conductora apuró al abogado, que hace un mes le propuso casamiento.

"¿Cómo estás con esto de que te vas a casar con Florencia Peña? ¿Cómo lo vivís?", bromeó la figura de América TV. "Todavía no sé cuándo... veremos cuándo", le respondió el salteño.

En ese momento, la conductora de La Pu*@ Ama decidió anunciar qué día será la boda.

"Tenemos la primicia. Nos vamos a casar el 19 de noviembre", exclamó Flor y reveló que harán la ceremonia en Salta y una fiesta en Buenos Aires.

"El 19 de noviembre la hacemos en Cafayate, Salta, y el viernes 25 de noviembre nos casamos en Buenos Aires", detalló.

"¿Por Iglesia?", indagó Dan Breitman y la conductora advirtió: "¿Que Iglesia? ¡Nos mandan una carta documento si nos casamos por Iglesia. Va a ser por Civil".

Por último, Flor reconoció que está un tanto demorada con los preparativos. "Me ofrece casamiento, yo no me lo esperaba. y ahora me tengo que poner a laburar", sostuvo.