La tremenda reacción de Valeria Lynch con la hija de Cau Bornes: "No pudo llevarse ni el cepillo de dientes"

Embed

Este miércoles, la periodista contó en el ciclo de El Trece que Valeria tomó una drástica decisión. "Le prohibió la entrada. No le dejó llevarse la ropa, tampoco despedirse de sus mascotas, ni agarrar el cepillo de dientes", precisó.

La panelista reveló qué es lo que más lamenta Tais. "Ella quería sacar una foto que tenía de su mamá, de su mamá biológica, que estaba dentro de la casa, pero tampoco pudo hacerlo", detalló.

Por último, Nancy Duré indicó que la estrella de la música no quiere tener contacto con la joven. "La echó de su casa y bloqueó en su teléfono", sentenció.

Valeria Lynch.png

Valeria Lynch frenó un móvil y le prohibió a Cau Bornes hablar de ella

Tras 12 años, Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron. A partir de entonces, comenzó una batalla judicial que aún continúa. Hace un año, en Intrusos (América TV), el ex de la cantante estaba dispuesto a hablar sobre el conflicto.

Sin embargo, todos se sorprendieron al aire con una medida cautelar, que interpuso Valeria para silenciar a Cau.

Embed

"Esto nunca me pasó desde que estoy en Intrusos. Les voy a contar lo que está sucediendo. Tengo a Cau en el móvil, él quiere contar su verdad después de la aparición de Valeria Lynch en PH, pero llegó una medida cautelar", detalló la conductora de Intrusos, Flor de la V.

Mauricio D'Alessandro, que estaba en el piso de Intrusos, explicó el contenido de ese documento. "Lo que básicamente dice es que Cau Bornes no puede hablar de su situación de pareja con Valeria, ni de su familia, ni de su patrimonio. Limita lo que Cau Bornes quiera decir", sostuvo el letrado.

Florencia quedó desconcertada con la medida cautelar que interpuso la cantante. "Valeria estuvo en PH, habló de su familia, que es la hija de sangre de Cau, y ahora ella manda una medida cautelar... es incongruente", opinó la conductora.

Finalmente, Cau se refirió al bozal legal de su ex, pero no hizo declaraciones sobre el conflicto en la Justicia. "Estoy muy triste. Tengo un nudo en mi corazón. Yo nunca hablé nada de ella porque me parece que hay que tener códigos", sentenció.