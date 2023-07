La tremenda venganza de Indiana Cubero a Mica Viciconte: "Te la devuelvo"

“Indiana conociendo el lavadero”, reflejó la marplatense en sus historias de Instagram con una foto de Indi colaborando con la limpieza del hogar con un balde en la mano y el emoji de risa.

indiana cubero mica viciconte.jpg

Indiana no dejó ahí el tema y después de unas horas esperó el momento adecuado y se vengó de Mica de la misma manera.

“Buena peli”, precisó la adolescente arrobando a la mamá de Luca en una imagen donde se la ve completamente dormida mientras miraba a una película en la televisión.

“No te vayas a dormir en alguna peli porque te la devuelvo eh”, agregó Indiana desafiante en el mensaje, sin olvidar la broma que le había hecho Mica horas antes y demostrando el gran vínculo que tienen.

Se la devolvió... ¡Y de qué manera!

indiana cubero mica viciconte 1.jpg

La firme posición de Fabián Cubero ante el último conflicto con Nicole Neumann: "Tendré menos..."

Fabián Cubero se refirió en una nota con Intrusos, América Tv, al nuevo conflicto que profundizó su guerra con Nicole Neumann, que está referido a las fechas de vacaciones programadas con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.

"Ya hay un convenio firmado y todo. No voy a tener las vacaciones que tendría que tener. No pasa nada igual, tranquilo, tendré a las nenas menos tiempo de vacaciones, qué se le va a hacer", indicó Poroto un tanto resignado.

Embed

Y sobre la distante relación de Indiana con Nicole, Cubero comentó: "Por respeto a la nena no se puede hablar demasiado de eso. Todo el tiempo hago revisión y hablo mucho con la psicóloga. Estoy ahí tratando de emparejar la cosa".

Consultado sobre si algún día llegará la paz entre los dos, Fabián fue sincero: "Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimistas".

Y sobre este problema por las fechas de las vacaciones, Cubero comentó: "Se tendría que hablar pero hay cosas que no se terminan hablando, por eso este tema de las vacaciones. Tendré a las nenas un poco menos de lo que corresponde pero no me voy a hacer mucho drama ya".