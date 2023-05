La triste confesión de Julieta Prandi mientras espera el juicio contra Claudio Contardi: "Mis hijos no quieren..."

Embed

Además, Prandi aseguró que su ex tampoco cumple con sus obligaciones económicas mientras aguardan que la justicia se expida sobre el inicio del proceso.

"Todavía no se cobra ni la cuota de alimentos, ni la división de bienes. Tenemos esperanza junto a Fernando Burlando y todo su equipo de que este año tenga novedades de todo", sumó y cerró con una triste frase.

"Él no se puede acercar y de hecho, mis hijos no quieren verlo. Tienen que respetar la voluntad de los menores. Los menores no lo quieren ver y no los pueden obligar. Además, cada uno tiene sus motivos", finalizó.

image.png

Elevaron a juicio oral la causa por abuso sexual de Julieta Prandi contra su ex, Claudio Contardi

En las últimas horas, Julieta Prandi recibió una buena noticia, en el marco de su denuncia por abuso sexual con acceso canal agravado contra su ex pareja, Claudio Contardi.

La Cámara decidió rechazar la apelación del empresario y elevar la causa a juicio oral. "Ahora hay que esperara que el juzgado decida la fecha", indicó la modelo en una nota con A la tarde (América TV).

Embed

"Todavía no empezó un juicio, pero se va a elevar y eso es buenísimo. Esto es una luz al final del pasillo y esperamos la fecha para poder cerrar este capítulo de mi vida", añadió.

Prandi mencionó que llega agotada a esta instancia. "Es tedioso, angustiante, revictimizarme, tener que soportar un montón de cosas y, mientras tanto, cuidar a mis hijos, sola, afrontando los gatos de sus cuidados, porque la otra parte no aporta nada", detalló.

Al finalizar, la modelo indicó que su caso es el caso de miles de mujeres. "Muchas mujeres me escriben porque vivieron o viven una situación similar a lo que me pasó", concluyó.