Tras la fuerte frase sobre su ex, Julieta Prandi fue por más: "Me quedé corta"

En el ciclo de Flor de la V, Prandi aclaró sus dichos: "La sacaron de contexto. Suena fuerte en un titular, pero si vos estás escuchando el relato de una persona que pasó todo lo que tuve que atravesar, me quedé corta. Me salió como cualquiera que siente dolor por una historia. Soy humana, pero no me retracto de lo que dije. Mis palabras fueron muy gráficas, pero simplemente quise decir que estoy buscando Justicia y la voy a encontrar".

La modelo remarcó que, después de esa nota, recibió comentarios de otras mujeres que también vivieron violencia de género. "Tuve mucho apoyo. Mi causa es la de muchísimas mujeres que sufrieron violencia y no encuentran respuesta en la Justicia. Yo sigo teniendo esperanzas. Creo que va a haber Justicia", reflexionó.

Sobre lo estrictamente judicial, Prandi indicó que están aguardando un giro en la causa. "Estamos esperando que abran la feria. La cámara tiene en su poder de elevar la causa a Juicio Oral, que es lo que pidió el juez, la fiscal, los peritos y mi abogado", señaló.

Por último, la diosa de las pasarelas reveló que logró reponerse del peor infierno. "Pasé por todo tipo de oscuridad y temor. Y el temor te lleva a tomar todo tipo de decisiones drásticas. No las tomé por mis hijos. Uno puede elegir quedarse en la cama llorando, de por vida, o salir a lucharla", concluyó.

Cinthia Fernández bancó a Julieta Prandi tras las fuertes declaraciones contra su ex

En noviembre del año pasado, Julieta Prandi bancó públicamente a Cinthia Fernández en su batalla legal con Matías Defederico: "Es igual a mi caso", reflexionó la por entonces conductora del ciclo Es por ahí, América Tv.

Lo cierto es que ahora fue Cinthia Fernández apoyó a Julieta Prandi tras las fuertes declaraciones de la conductora contra Claudio Contardi, su ex marido y padre de sus dos hijos.

"Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada. Hace 23 años que trabajo, no tengo nada que ocultar y es todo mérito mío", dijo Julieta en charla con María Laura Santillán para Infobae.

Y agregó fuerte: "Lo llevo a la Justicia porque creo que tiene que haber consecuencias, después de arruinarle la vida a una persona. Y lo voy a aplastar como a una cucaracha”.

Al hablar de este tema en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, Cinthia Fernández expresó: "Mis felicitaciones (a Julieta). Es contundente la violencia que pasó. Yo la felicito".

En ese momento se entrevistaba a Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi. "El tema de los alimentos, me importa. Tengo entendido que cuando solicitó la quita de los pasaportes y un par de cosas más, y en la Justicia dijeron ´sí se hace, no se hace, la quita del registro'. Las leyes en un montón de ocasiones están, ¿pero por qué la Justicia tarda tanto?", indago la panelista.

Y ante la respuesta del letrado, agregó: "Tengo entendido que no le dieron la quita del pasaporte, para que él deje de viajar, entre otros beneficios que tienen los deudores, que son inentendibles".

Allí, el abogado respondió: "Sí, hay algunas coas de la Justicia que no son comprensibles. Yo estoy trabajando en la causa penal, por abuso sexual, agravado, reiterado…".

"Conclusión, sigue teniendo beneficios como todos los deudores. Como los 7 de cada 10", lanzó Fernández. Y el abogado explicó: "La única medida a las que nos hicieron lugar fue a la restricción perimetral, por un término de 6 meses".

A lo que Cinthia Fernández cerró indignada: "Como si un abusador cambiara en 6 meses".