Julieta Prandi confirmó que su exmarido, Claudio Contardi, va a juicio por abuso sexual

JulietaPrandi claudio contardi y los dos nenes.jpg Fruto de su matrimonio con Contardi, Julieta Prandi es mamá de Rocco y Mateo.

De esta manera, Claudio Contardi no puede acercarse a menos de 300 metros de distancia, por ende no puede ni pasar por la puerta del actual domicilio de su ex, Julieta Prandi.

Asimismo, la modelo sumó que el Juzgado N° 3 de Garantías de Escobar elevó a juicio oral la causa y agravó la imputación por los múltiples ataques denunciados y por el hecho de haber “causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.

Así lo aseguró Julieta a TN Show. “La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más” confió y explicó que el fiscal ya había pedido la elevación a juicio oral, en tanto ahora también lo hace el juez.

“Después de escuchar a la perito oficial por la pericia que me hicieron a mí donde se hablaba de los rasgos y signos de abusos y violencia que tuve que padecer y en donde se demuestra que no estoy mintiendo ni fabulando, el juez pidió la elevación a juicio oral contra mi ex”, cerró contundente la conductora y modelo.

prandi contardi 1.jpg Julieta Prandi vivió un tormentoso matrimonio entre 2011 y 2019 con Claudio Contardi.

Polémicas declaraciones de Claudio Contardi, ex Julieta Prandi, tras ser denunciado por abuso sexual y violencia

Fue en octubre pasado cuando se conoció que la Justicia había citado a indagatoria a Claudio Contardi, en el marco de la denuncia por abuso sexual y violencia que le inició su ex pareja, Julieta Prandi. Así, desde Intrusos (América TV), Gonzalo Vázquez intentó dialogar con él luego de su presentación en el juzgado. Sin embargo, el ex de la conductora prefirió no hacer declaraciones.

Ante la Justicia, Contardi presentó un documento -que leyeron al aire en el ciclo de Flor de la V-, donde se defiende de las acusaciones en su contra y habla de su relación con Prandi. "Presentó una declaración por escrito, en la cual niega haber cometido delito alguno. Califica de 'absurdo e inexistente' hecho denunciado", señaló Vázquez en Intrusos.

julieta-prandi-contardi.jpg

"Dos años después de separarnos presenta esta denuncia cuando nunca antes había hecho referencia", aseguró el cronista fueron los dichos de Contardi en ese documento.

En ese escrito, el ex de la modelo también responde a la acusación por abuso sexual en su contra: "Hemos tenido las relaciones sexuales propias de ese estado matrimonial, sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida".

Por último, Contardi niega los hechos de violencia que narra su ex pareja. "Jamás existió situación violenta entre nosotros", finaliza en dicho documento.