La tristeza de Paula Chaves por el duro golpe que recibió en las últimas horas

"Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía y de tanto insistirle a su médico, que le decía que amamantando no se iba a ver nada, le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo. Con un bebé de 6 meses, todo avanzado , el peor final".

"Un día me dijo: ´bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan x su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el medico diga otra cosa´. Y acá estoy… en el mes de Octubre, sin nada Rosa, te digo: TOCATE LAS TETAS".

Con mucho dolor, Paula dio un consejo: "Hacete el autoexamen mamario en la ducha. Hacé tus controles mamarios aunque estés embarazada o amamantando".

chaves.jpg

Paula Chaves reveló la angustiante condición de salud que sufre

Paula Chaves habló por primera vez de una condición que sufre desde hace varios años. Invitada al ciclo del Pelado López, Juego Chino (Telefe), la modelo y conductora se refirió al angustiante problema de salud que la aqueja, y por el cual ha pasado por episodios complicados junto sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa.

"Soy hipocondríaca. Nunca lo conté. Mi cabeza se va a cualquier lado", le dijo la esposa de Pedro Alfonso al ex CQC.

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", dijo entre risas aunque asumiendo firmemente la problemática.

La conductora detalló un particular episodio que vivió en unas vacaciones: "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", recordó Paula.

Otro ejemplo que sumó Paula Chaves fue"Un día Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", reveló.