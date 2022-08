Paula Chaves reveló la angustiante condición de salud que sufre

"Vos me contás que a un familiar tuyo le encontraron algo, que lo operaron, y yo ya empiezo con el síntoma. De una picadura de mosquito, mi cabeza se va a cualquier lado", dijo entre risas aunque asumiendo firmemente la problemática.

La conductora detalló un particular episodio que vivió en unas vacaciones: "Esto fue en Bahamas, era nuestro viaje de los sueños, y llegué y los dos chicos (Olivia y Baltazar) estaban con fiebre. Estuve cuatro días sin salir en el cuarto. Yo, llorando, con el termómetro. La paso para el traste", recordó Paula.

Otro ejemplo que sumó Paula Chaves fue"Un día Pedro me llamó por videollamada y me dio que le dolía la cabeza. Yo me largué a llorar mal. Y él me dijo '¿qué te pasa?'. 'Me preocupa tu dolor de cabeza’. Esto es un problema", reveló.

Paula Chaves reveló qué estaba haciendo cuando murió su abuelo Kaki

Recientemente, Paula Chaves vivió un triste momento por la muerte de su abuelo, Isaac, de 97 años.

En sus redes sociales, la conductora habló de la muerte del señor, a quien habían apodado Kaki, y les agradeció a sus seguidores por haber "pensado cosas lindas de él" cuando estaba delicado de salud.

Además, reveló el momento especial en el que murió su querido abuelo. "Y todavía no les conté cómo fue su partida. Cómo me enseñó y me cuidó hasta ese día. Tan genio. Se quedó dormido, durmiendo su siesta. Y eligió que fuera el 5 de agosto. ¿Saben qué estaba haciendo yo en ese momento?”.

"Estaba asistiendo mi primer parto... La primera vez que veía en vivo un bebé llegar a este mundo de la mano de mi amada @edithdiezpartera y de esa mamá y ese bebé que me invitaron a su fiesta".

"Mi gran pasión, mi misión. Y él lo sabía. Y por eso lo eligió. Para enseñarme. Quiso que me entere de su partida llena de oxitocina, después de haber presenciado mi primer nacimiento como doula”, manifestó Paula Chaves a través de Instagram.