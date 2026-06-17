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La última aparición de Jorge Messi junto a Lionel mientras crece la preocupación por su salud

Ante la incertidumbre por su estado de salud, volvió a cobrar relevancia la última foto de Jorge Messi junto a Lionel. Una imagen cargada de significado que refleja el fuerte vínculo que une a padre e hijo.

17 jun 2026, 18:55
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Jorge Messi y Celia (1)
Jorge Messi y Celia (1)

Las lágrimas de Lionel Messi tras convertir ante Argelia se transformaron rápidamente en uno de los temas más comentados del Mundial 2026. Aunque el capitán argentino evitó profundizar en los motivos de su emoción y apenas reconoció que atravesaba un momento complejo a nivel personal, sus palabras encendieron las especulaciones sobre lo que ocurre puertas adentro de su círculo familiar.

En medio de ese escenario, la atención volvió a centrarse en Jorge Messi, una figura clave en la vida del astro desde mucho antes de su llegada a la élite del fútbol. Compañero inseparable en los años más difíciles y protagonista de las decisiones que marcaron el rumbo de su carrera, el padre del rosarino reapareció en el centro de la escena mientras crecen las versiones sobre su delicado estado de salud.

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Por ese motivo, muchos fanáticos comenzaron a recordar la última aparición pública de él junto a Lionel, una imagen que hoy adquiere un significado especial a la luz de la profunda emoción que mostró el capitán argentino después de su consagratoria actuación mundialista.

MESSI

Cuándo fue la última aparición de Jorge Messi, papá de Lionel

La última imagen pública de Jorge Messi ocurrió en noviembre de 2025, durante un partido decisivo de Inter Miami ante Nashville por los playoffs de la MLS. Esa noche, Lionel fue la gran figura: marcó un doblete y ayudó al equipo de Florida a avanzar de ronda por primera vez en su historia.

Desde uno de los palcos del estadio siguieron el encuentro los padres del capitán argentino. Como ocurre habitualmente, ambos acompañaron a su hijo lejos de los flashes, disfrutando del partido con un perfil bajo que mantienen desde hace décadas.

El final del encuentro dejó una escena que conmovió a los fanáticos. Mientras miles de hinchas le pedían la camiseta, Messi tenía otro destino en mente. El rosarino se acercó al sector donde estaban sus padres y, sin dudarlo, lanzó la camiseta hacia el palco para que la recibiera su mamá.

Jorge Messi 1

Celia la atrapó con una enorme sonrisa y celebró el gesto con visible emoción,mientras Jorge observaba la escena a pocos metros. Las imágenes recorrieron el mundo y mostraron una vez más el fuerte vínculo familiar que rodea al campeón del mundo.

Esa fue una de las últimas veces que fue vistopúblicamente junto a su hijo. Desde entonces, volvió a mantener el bajo perfil que lo caracteriza, mientras en los últimos meses crecieron las versiones sobre un delicado problema de salud que la familia decidió atravesar con absoluta reserva.

Jorge Messi

     

 

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