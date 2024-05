La verdad detrás del video de Rolando Barbano en un restaurante, en medio su incierto vínculo con Marina Calabró

Pese a la información que dieron en Empezar el día, lo cierto es que, según puedo saber PrimiciasYa, quien estaba con Rolando Barbano en ese restaurante era su hermana y no su ex mujer y madre de sus hijos, de quien se separó hace más de un año.

Días atrás, según información que llegó a este portal, Marina Calabró y su compañero en Radio Mitre siguen intentando recomponer la relación, aunque aún no hay nada definido.

Más allá de la ruptura, la periodista de espectáculos y el columnista de policiales se tienen un enorme cariño, que podría ser la base para una segunda oportunidad. El tiempo dirá.

Embed

Marina Calabró salió a aclarar si se peleó al aire con Rolando Barbano

Hace unos días, una confusa situación entre Marina Calabró y Rolando Barbano quedó expuesta al viralizarse parte de la transmisión en vivo de Lanata sin filtro (Radio Mitre), donde él le muestra algo desde su teléfono celular y ella queda petrificada tras lo cual él le saca el aparato y la hermana de Iliana le hace montoncito con sus manos, aparentemente ofuscada.

Lo cierto es que desde que la menor de la Calabró y el periodista de policiales confirmaron su noviazgo, ya hubo varias idas y vueltas en la relación, por lo que rápidamente se especuló con una nueva pelea tras el acercamiento de los últimos días en un intento por recomponer la pareja y apostar al amor.

Así lo revelaron detalladamente desde A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV compartiendo el video en cuestión. Pero para saber qué pasó realmente, Marina Calabró salió al aire para aclarar los tantos.

Marina Calabró haciendo montoncito a Rolando Barbano - capatura A la tarde.jpg

“Es una tema de dos compañeros de laburo que tiene que ver con algo que veníamos charlando desde el corte. No tiene que ver con nosotros, es algo absolutamente profesional”, comenzó explicando Marina y admitió: “Igual yo entiendo que gesticulo… Yo misma me sorprendí de mi gesticulación. Dije ‘¡ay, Dios mío!’. Pero la verdad es que no hay nada”, aseveró.

Al tiempo que cuando Luis Bremer quiso saber por qué se detuvo en el teléfono y Rolando se lo saca, la politóloga aclaró: “Él me lo pasa, ese es el teléfono de él. No era tan largo lo que me estaba mostrando. Era un texto, no era una foto pero no tiene nada que ver con nosotros”, y remarcó: “Estamos los dos en la situación y si él no tiene problema, lo cuento. Además es un tema que está vinculado al medio e involucra a terceras personas”, evitando dar mayores precisiones de su reacción.

“Tengan en cuenta que en ese momento uno de lo que menos tiene noción es de la cámara. No es como hacer televisión. Yo encima tengo el monitor atrás y no veo si estoy ponchada o no. Esto puede pasar en cualquier corte de ustedes y no tiene ningún secreto”, agregó contundente en el programa de América y dejó en claro que “Siempre es mejor aclarar”.