La viuda del padre de Florencia Torrente dio impactantes detalles de su trágica muerte: "Fue muy shockeante"

“Hola a todos... Ante todo gracias por el apoyo incondicional. Sé que hay mucha gente que está preocupada por mí y por Vicente”, comenzó explicando.

“A todos les tocó la situación porque no es lo común... Rubén no estaba enfermo. No tenía nada y era súper sano. No consumía alcohol ni fumó nunca", aseguró.

Y remarcó la vida sana que llevaba: "Era súper deportista. Yo lo conocí cuando él tenía 39 años y yo tenía entre 21 y 22. En esa época yo me quedaba a dormir con él y cuando se levantaba iba a jugar al fútbol. Siempre pensó en cuidarse”.

Natalia contó cómo fue la trágica muerte del padre de Flor Torrente: “Rubén muere con 62 años jugando al fútbol. Fue el jueves 27 de febrero a jugar con un papá amigo del cole y con Vicente que fue a pelotear a la cancha de al lado".

"A las 9 recibí el llamado que nos cambió la vida para siempre. Me dijeron que se había descompensado y que lo estaban reanimando. Su corazón se detuvo y no se pudo hacer más nada”, explicó conmovida ante la dramática situación que atravesó.

Y cerró contando el impacto que le causó enterarse de la triste e inesperada noticia: “Fue muy shockeante porque nunca más volvió. Hoy mi prioridad es mi hijo y ser mamá para acompañarlo en este momento durísimo”.

El desgarrador mensaje de Araceli González por la muerte del papá de Flor Torrente

Florencia Torrente manifestó su profundo dolor por la muerte de su papá, Rubén Torrente. La joven escribió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió su consternación por la partida.

"Llego el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas mas importantes de nuestras vidas, a Papá", expresó.

El posteo de Flor Torrente recibió cientos de comentarios y miles de reacciones. Araceli González dejó un mensaje para su hija en dicha publicación.

"Hija hermosa! Te abrazo esa almita bella! Leerte me destroza! Pero sos una leona en todos los órdenes! Ambos te amamos desde el día uno! El quería mujer! Y así fue!", comenzó diciendo.

"Te ama porque seguirá cuidándote de cerca! Eso lo sabes! Nada más bello que vos en nuestras vidas, lo más bello! Siempre a pesar de todo estuvimos a tu lado! Eras nuestra prioridad! Vos sos amada! Eso es hermoso! Ay hija! Dios santo! Me parte leerte!", siguió.

Y finalizó: "Tan buena hija, conciliadora y amorosa! El resto te lo dije y te lo seguiré diciendo a vos ! Eras su Orgullo ! Tus dolores eran de los tres! Y tus triunfos también! Así será hasta el infinito y más allá mamá".