Lapidaria respuesta de Pepe Ochoa a Fernanda Iglesias: "Destruís todo lo que tocas"

En ese sentido, Pepe Ochoa comentó ante un comentario de la panelista sobre su vida privada en el pasado: "De mí no vas a encontrar nada nunca porque no tengo nada que esconder. Conté acá una situación que es parte de mi vida y conté que cuando me enteré, yo me separé".

"Me sorprende que quieras ensuciar dando a entender cosas de Yanina, mías o lo que quieras cuando vos te quejabas de ese accionar en su momento de Rial (Jorge). Haces lo mismo que hizo Rial en su momento, sos igual. Pensé que eras una mina un poco más inteligente", recordó picante el panelista.

Y cerró contundente: "¿Quéres conseguir el teléfono del casado? Yo te lo paso, no tengo nada que esconder, no sé a diferencia tuya. Me parece que te vas al cara.. de una situación que nada que ver". Veremos cuál será la respuesta de Fernanda Iglesias en una polémica que parece recién arrancar.

Yanina Latorre enfrentó a Fernanda Iglesias tras deslizar que Diego Latorre le fue infiel

Yanina Latorre se refirió el lunes en el programa LAM (América Tv) al chimento enigmático de Fernanda Iglesias en las redes sociales donde da a entender de una infidelidad de Diego Latorre.

La periodista no la mencionó directamente a la conductora de Sálves Quien Pueda pero sí dio indicios de que se trataba de su marido el protagonista de ese supuesto amor clandestino.

"Y con respecto al mensaje... Tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar: lo dejo a tu criterio, amoooor", lanzó picante Iglesias dede sus historias en la red social argumentando tener pruebas del affaire.

Al ser consultada por Ángel de Brito por este tema, Yanina Latorre respondió sin vueltas: "No tengo idea (de lo que contó Iglesias), me enteré por que me fueron diciendo, no lo había visto. Yo no tengo ningún problema con ella, entiendo que no le gustó lo que contamos de las peleas".

Y agregó ante la escandalosa versión que dejó picando la panelista sobre su marido Diego Latorre: "Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre".