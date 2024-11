Las desgarradoras palabras de Marta Fort en el día que Ricardo cumpliría 56 años

Por supuesto, este 5 de noviembre no fue la excepción, ya que es el día en que Ricardo Fort cumpliría 56 años, y ella lo recordó con una emotiva foto en sus historias.

"Feliz cumple a mi ángel guardián, mi papá", escribió en un primer posteo junto a imagen de ella, Felipe y Ricardo armando juntos el clásico árbol navideño.

Luego, con otra foto del mismo día, agregó: "Te extraño y te pienso todos los días, espero que estés muy feliz allá arriba".

Marta Fort por el cumpleaños de Ricardo

La impactante confesión del hijo de Ricardo Fort sobre el entorno de su papá: "Le sacaban los pedazos"

Felipe Fort sorprendió al hacer declaraciones sobre la vida de su padre, Ricardo Fort. El joven mencionó que fue testigo de cómo su padre fue víctima de personas que estaban con él por interés.

"Crecí viendo cómo a mi papá le sacaban pedazos de a poco. Yo sabía que no quería eso para mí ni para la gente que me rodeara", afirmó en una nota con Infobae.

"La gente que se decía 'amiga' de mi papá, se acercaba para sacarle guita. Por ejemplo, en las obras de teatro no tenía ganancias. Entiendo que era su sueño, pero tenía pérdidas cuando en realidad podía tener ganancias, solamente que se juntaba con gente que no hacía las cosas bien con él", agregó.

El joven señaló que él trata de elegir bien con quién se rodea. "Uno tiene que disfrutar el dinero con sus amigos pero sin dejar aprovecharse por el resto. Yo, por ejemplo, soy feliz viajando con amigos, entonces a veces los invito pero me ha pasado que ellos mismos me dicen: 'No, no quiero porque siento que me estoy aprovechando y no me gusta”. Pero les digo que eso me hace bien a mi'", ejemplificó.

Actualmente, Felipe divide sus tiempos entre su rol ejecutivo en el directorio de la empresa familiar y sus compromisos como modelo. "La verdad es que desde que pude trabajar, me concentré más en aumentar las ganancias que en reducir los gastos", resumió sobre su presente económico.