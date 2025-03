Las fotos en bikini de Alejandra Maglietti con su creciente pancita de embarazada en Miami

Desde la tranquilidad del hotel donde se hospedó, Alejandra compartió una serie de fotos donde se la ve disfrutando del sol en la piscina y luciendo su creciente pancita.

"Modo avión: desactivado", expresó la abogada en la serie de postales que compartió en Instagram que causó la ternura de todos sus seguidores.

Alejandra Maglietti recargó las energías con unos días de tranquilidad y descanso mientras espera el nacimiento de su primer hijo.

En las postales la rubia se mostró a puro relax con gorra para cubrirse del sol pleno, en bikini, reposera y en el agua del hotel donde se hospeda a orillas del mar y apunto de cumplir su máximo sueño de ser mamá con su pareja Juan Manuel.

Alejandra Maglietti reveló el nombre de su bebé y el particular pacto con su novio para elegirlo

Tras confirmar que espera un varón, Alejandra Maglietti contó en Bendita, El Nueve, cuál es nombre que eligieron con su pareja Juan Manuel para el bebé y la manera en que se pusieron de acuerdo en la decisión.

"Ya me visto a mi estilo, ya está, me cansé de tanta cosa tapada", dijo Maglietti. Y siguió: "Tenemos nombre eh. Lo puedo compartir cuando ustedes me digan, no lo dije en ningún lado".

Luego, ante las consultas de sus compañeros, la abogada reveló el nombre elegido y cómo se pusieron de acuerdo con su novio.

"Le vamos a poner Manuel. Si era mujer el nombre lo elegía yo, que ya lo tenía elegido hace muchos años, era como mi nombre, y si era varón lo elegía él, así que lo eligió él", indicó Alejandra Maglietti.

"Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede Manu, le van a decir así", cerró emocionada mostrando su creciente pancita.