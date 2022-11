Las fotos del casamiento de Flor Peña y Ramiro Ponce de León en Cafayate

Flor Peña

La actriz compartió un emotivo video de la llegada a su boda en un auto descapotable acompañada por los tres. La animadora, fiel a su estilo, eligió un vestido súper sexy y de alto impacto a puro escote y destacando sus curvas.

Entre familiares, amigos, y un pequeño grupo de famosos, que completaron alrededor de 170 invitados firmaron ante una jueza de paz que fue llevó al lugar las actas a través de las fueron declarados “marido y mujer”.

Flor Peña

“Celebrando el amor”, escribió en un posteo en Instagram. Y PrimiciasYa te muestra más imágenes de este gran día para Flor y Ramiro.

Entre los famosos presentes estuvieron Georgina Barbarossa, Nancy Pazos -ex compañera de la novia en Flor de Equipo- y el humorista Dan Breitman, actual integrante de LPA. También estuvo Claudia Villafañe, como wedding planner de la ceremonia.

Los comienzos de Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

La pareja se conoció en el año 2013, en la fiesta de casamiento del hermano de Ramiro Ponce de León que se casó con una amiga de Florencia Peña. Al principio sostuvieron una relación a distancia que terminó con él mudándose a Buenos Aires para terminar de consolidar el vínculo que crecía a pasos agigantados.

De aquel día en que se conocieron, Florencia Peña recordó la siguiente anécdota: “Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que 'si quiero la luna me la bajo', fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó".

En septiembre de 2013, a seis meses de haber comenzado su relación, Florencia Peña contó que su novio ya había conocido a sus dos hijos y que, a pesar de que le había costado contárselo a su ex -Mariano Otero-, él había tomado bien la noticia. "Ramiro es muy libre, abierto y muy compañero. Tiene algo especial. Su manera me cautiva", reveló en aquel momento la actriz.

Cuatro meses después, Florencia Peña habló con Caras, esta vez desde Aruba, donde pasaron una romántica estadía. En esa ocasión, la conductora reveló que quería ser madre nuevamente: “Siempre pensé en tener un hijo más; es un deseo que tengo". Aunque luego aclaró que no en ese momento. "Está bueno disfrutar, conocernos. Yo quedé embarazada de Otero a los tres meses de estar juntos, entonces tuvimos como algo en paralelo ahí que después cuesta remontar. Si podemos manejarlo, la idea es no tener un hijo ya“.

Flor Peña

Georgina Barbarossa

Nancy Pazos

Claudia Villafañe

