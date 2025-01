Las fotos del impactante cambio físico de Santiago Maratea: "Llegué a pesar 95 kilos".

image.png

Santi contó que este cambio implicó poder librarse de una adicción. “Yo fumaba aproximadamente entre 20 y 30 cigarrillos por día. Fumaba armado, y los que fuman sabrán que el armado dura más que el industrial, entonces estaba fumando todo el día. Mi ropa, mi casa, mi auto, todo tenía olor a cigarrillo. Cuando llovía y estaba en el auto, bajaba la ventanilla y fumaba igual”, detalló.

El hecho de dejar de fumar lo llevó a aumentar mucho de peso. Después de un tiempo, el joven optó por modificar otros hábitos para ponerse en forma. “Al dejar de fumar, subí de peso y llegué a pesar 95 kilos. Hace meses decidí que debía ponerme en forma”, sumó.

El influencer remarcó que lo más importante fue que pudo incorporar frutas y verduras a su alimentación diaria, además del ir al gimnasio con frecuencia y practicar deporte para alejarse de las malas costumbres.

Santi Maratea anunció una sorpresiva decisión sobre sus famosas colectas solidarias

Santi Maratea anunció el final de sus tan conocidas colectas solidarias y contó los motivos de por qué resolvió ponerle punto final a esa etapa.

El influencer estuvo invitado al ciclo que conduce Yanina Latorre en Bondi Live y hasta se comparó en esta nueva etapa que atraviesa con Wanda Nara y Antonella Roccuzzo.

"¿Por qué tenés que ser pobre para ayudar o vivir como si fueras un hippie? No es que tenés que regalar lo tuyo, aparte vos lo que está dando es un montón de ayuda", le dijo Yanina Latorre. A lo que Maratea agregó: “Sí o peor mostrarme pobre pero en mi casa tener un montón de ropa".

"En eso de los cambios que hablamos recién que voy generando en mi personalidad, siento que fue una etapa eso, que ya la cumplí”, profundizó al respecto Santi Maratea.

“Quería demostrar que una persona que quiera ser solidaria no tiene que ser austera, ya lo demostré, listo", dijo sobre su decisión de no continuar con las colectas solidarias.

"Me sigue gustando usar el bolso Louis Vuitton, lo que no me gusta es mostrar tanto. Terminé con ese show, ahora ofrezco otro”, sostuvo el influencer.

“Eras la Wanda de las colectas”, le dijo entre risas Yanina Latorre. Y el joven comentó sonriendo: “Dejé de ser Wanda Nara, ahora soy Antonela (Roccuzzo)”.